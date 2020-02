Gazprom spera ca livrarile de gaze lichefiate ale SUA vor fi directionate spre China si nu spre Europa

Cu ocazia unei reuniuni cu investitorii care a avut loc la New York, Elena Burmistrova, directorul diviziei de export Gazprom Export, a mai spus ca pretul redus al gazelor in Europa ar putea limita livrarile de gaze naturale lichefiate in regiune.Vanzarile de gaze naturale in Europa reprezinta o sursa cruciala pentru veniturile realizate de grupul rus de stat Gazprom, care se confrunta cu preturile reduse si rivalitatea venita din parte altor surse de gaze, precum gazele naturale lichefiate.In paralel, producatorii de gaze din SUA mizeaza pe exporturile de gaze lichefiate pentru a-si putea continua cresterea semnificativa din ultimii ani si a putea valorifica cantitatile mari de gaze rezultate in urma extractiei de petrol din formatiunile de sist Acest lucru ameninta dominatia Gazprom pe piata din Europa.In anul 2018, exporturile SUA de gaze lichefiate au crescut cu 53%, pentru ca in 2019 sa inregistrez un salt de 68% iar in 2020 sunt prognozate sa inregistreze un avans de 30%.Burmistrova a recunoscut ca sosirea noilor capacitati de gaze lichefiate din SUA reprezinta un factor negativ pentru pretul gazelor in Europa. Cu toate acestea nu inseamna ca toate volumele vor ajunge in Europa."Mai ales, prima faza a acordului comercial dintre SUA si China permite achizitionarea de resurse energetice din SUA de catre China in valoare de 52 miliarde dolari in urmatorii doi ani", a spus Burmistrova.Elena Burmistrova a mai spus ca exporturile Gazprom catre Europa au scazut in luna ianuarie, din cauza nivelului ridicat al stocurilor de gaze in regiune si a temperaturilor neobisnuit de ridicate din timpul iernii.Cu toate acestea, in prezentarea catre investitori, Gazprom a informat ca intentioneaza sa isi mentina cota pe piata gazelor din Europa la 35% in urmatorul an, in pofida unei scaderi de 1,3% a exporturilor pana la 199 miliarde metri cubi anul trecut.