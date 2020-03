Ministrul Economiei: Nu exista niciun motiv de ingrijorare in ceea ce priveste alimentarea cetatenilor cu electricitate si gaze

"Avem in vedere toate modalitatile prin care putem sa asiguram fara intreruperi sau sincope clientii casnici cu energie electrica si gaze, incercand sa limitam in acelasi timp interactiunile care nu sunt absolut necesare. Romanii trebuie sa stie ca nu exista niciun motiv de ingrijorare: Sistemul Energetic National dispune de stocurile necesare functionarii in conditii normale, functioneaza la parametri optimi, iar companiile de productie si distributie sunt pregatite, au proceduri interne de lucru si au instituit masurile de protectie pentru angajati. Pe cat posibil, ii indemn pe clienti sa foloseasca instrumentele de plata electronice/online in aceasta perioada. La nivelul Ministerului avem Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta, si ii rog pe reprezentantii companiilor din energie sa pastreze permanent legatura cu acesta si sa anunte daca intampina dificultati", a afirmat Virgil Popescu.Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri le-a transmis reprezentantilor companiilor din energie sa-si anunte angajatii ca se iau toate masurile necesare pentru a limita raspandirea virusului. "Important este sa nu intram in panica, sa respectam indicatiile autoritatilor si sa nu-i expunem pe cei din jur la riscuri inutile", a mai afirmat Virgil Popescu.La intalnire au participat reprezentantii companiilor din sistemul energetic, care au prezentat situatia de la nivelul societatilor, respectiv procedurile de lucru si masurile instituite pentru limitarea raspandirii COVID-19. S-a pus accent pe masurile luate pentru limitarea contactelor cu consumatorul final. De asemenea, Ministrul Economiei a solicitat pastrarea unui canal de comunicare permanent cu comandamentele pentru situatii de urgenta si cu Directiile de Sanatate Publica de la nivelul judetelor.