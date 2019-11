Ministrul Energiei ar vrea ca Romgaz sa preia participatia ExxonMobil din Marea Neagra

"Evident ca, daca am avea mai multe gaze, pretul ar fi mai mic. O sa am o discutie saptamana viitoare cu Romgaz separat, sa fie mai activ in piata, mai activ in Marea Neagra. Ca tot exista zvonuri privind retragerea Exxon, mi-as dori ca Romgaz sa analizeze oportunitatea si sa incerce sa intre in acest consortiu. Cred ca a venit momentul ca societatile romanesti viabile, asa cum este Romgaz, sa faca acest pas. Spun acest lucru acum pentru prima data: imi doresc ca Romgaz sa intre in proiectul din Marea Neagra", a spus Popescu, in conferinta Focus Energetic.El a precizat ca exista o scrisoare din partea ExxonMobil catre autoritatile romane, insa nu a citit-o."Voi avea o discutie cu reprezentantii Romgaz sa vad daca este posibil, daca Romgaz poate face acest lucru", a continuat ministrul.Popescu nu este primul oficial roman care emite ideea ca Romgaz sa preia participatia Exxon. Iulian Iancu, presedintele Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor, a afirmat acelasi lucru in urma cu o saptamana."Consider ca, in cazul in care ExxonMobil decide in final retragerea din Romania, ar trebui ca statul roman sa se implice, iar Romgaz ar trebui sa preia participatia lor. ExxonMobil nu a exclus niciodata o colaborare cu Romgaz in acest sens", a sustinut Iancu.Potrivit acestuia, Romgaz are capacitatea de a prelua participatia americanilor in proiectul de mare adancime din Marea Neagra."Daca va uitati la portofoliul de zacaminte al Romgaz si la rezultatele din primele sase luni ale anului, veti vedea ca Romgaz are capacitatea de a prelua participatia Exxon. Romgaz poate sa devina unul dintre principalii actori de pe piata energetica din Romania, alaturi de Hidroelectrica si Nuclearelectrica", a precizat el.Iancu a mai spus ca discutiile in Parlament pe tema Legii offshore vor fi reluate in urmatoarea sesiune parlamentara.Pe 30 octombrie, la audierile din comisiile parlamentare, noul ministru al Economiei si Energiei, Virgil Popescu, a aratat ca doreste sa existe consens politic in ceea ce priveste o eventuala modificare a Legii offshore, precizand ca va cere companiilor care opereaza in Marea Neagra sa precizeze concret daca vor sa se retraga din aceste proiecte sau nu."Va promit ca voi avea discutii cu operatorii si impreuna cu Parlamentul vom discuta si vom face, daca este cazul, modificari la Legea offshore. Imi doresc unanimitate in Parlament pe aceasta lege. Inclusiv modul in care s-a lucrat in Parlament la aceasta lege a scazut increderea investitorilor", a spus PopescuTotodata, Popescu va cere companiilor petroliere sa precizeze daca au trimis sau nu Guvernului scrisori in care anunta ca vor sa se retraga din proiectele din Marea Neagra."Imi doresc in Parlament un consens pe proiecte de importanta nationala pentru Romania, asa cum este Legea offshore. Cand voi fi investit, voi avea discutii cu operatorii din piata, care au acele zacaminte in exploatare, voi vedea daca exista sau nu exista la nivelul ministerului Energiei sau Economiei scrisori de intentie din partea unor operatori de a renunta sau de a nu renunta, pentru ca noi nu avem decat informatii din presa, nu exista nicio declaratie oficiala. Nu vom da o ordonanta de urgenta, nu vom initia noi un proiect de lege la nivelul Guvernului, vrem sa existe consens politic", a subliniat Popescu.La randul sau, premierul Ludovic Orban a anuntat, la inceputul lunii noiembrie, ca noul Guvern va cauta solutii cat mai rapide pentru deblocarea proiectelor majore de extractie a gazelor din Marea Neagra."In domeniul economiei, avem ca obiectiv sa recastigam increderea mediului de afaceri in Guvern. (...) A fost o bulversare legislativa. De exemplu, in domeniul offshore au fost provocate intarzieri in realizarea investitiilor pentru exploatarea de gaze in Marea Neagra, ceea ce afecteaza negativ economia romaneasca. In ceea ce ne priveste, ne vom misca cat mai repede sa gasim solutii pentru a debloca aceste proiecte importante pentru Romania", a spus Orban.