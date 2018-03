Nemtii vor sa construiasca de la zero o noua industrie. Merkel: Sa nu mai depindem de Rusia!

Germania, prima economie europeana, este din ce in ce mai dependenta de Rusia pentru aprovizionarea cu energie intr-un moment in care cresc tensiunile cu Guvernul de la Moscova, transmite Bloomberg.Acest lucru a determinat-o pe Angela Merkel sa se gandeasca la gazele lichefiate ca o posibila optiune, prin constructia de terminale GNL la Marea Nordului si Marea Baltica, gratie carora Germania ar putea importa gaze lichefiate si ar evita facilitatile din Olanda, Polonia si Belgia.Printre politicile in domeniul energetic mentionate in contractul de coalitie al noului Guvern condus de Angela Merkel se numara si gazele lichefiate.Angela Merkel sustine "toate initiativele care sprijina diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze, fie provenind din diferite regiuni fie cu privire la mijloacele de transport a gazelor", a precizat purtatorul de cuvant al Ministerului Economiei si Energiei, Beate Baron.Mai putin poluante decat carbunele si petrolul, gazele naturale joaca un rol central in eforturile Germaniei de a face economia neutra din punct de vedere al emisiilor de carbon pana in 2050. Aceasta presupune inchiderea termocentralelor pe baza de carbune si investitii in parcuri eoliene si fotovoltaice.Potrivit estimarilor asociatiei profesionale AGEB, consumul de gaze al Germaniei a crescut cu 5% anul trecut. Si avand in vedere ca in prezent Germania nu are niciun terminal pentru importul de GNL, aceste livrari in crestere ajung in Germania prin conducte.Gazele rusesti au reprezentat peste 60% din importurile totale de gaze ale Germaniei anul trecut, adauga analistii de la Marex Spectron Group Ltd.La nivel european utilizarea gazelor lichefiate este in crestere. In primele trei trimestre ale anului trecut, importurile de GNL in cele 28 de state membre UE au crescut cu 22% in ritm anual, iar tari precum Marea Britanie si Spania sunt in frunte cand vine vorba de constructia de noi capacitati de import.Asociatia operatorilor care se ocupa cu transport gazelor naturale (FNB GAS) a pus la punct un program de dezvoltare pe zece ani in care sunt incluse si proiecte in domeniul LNG in valoare de aproximativ sapte miliarde de euro.Printre aceste proiecte se numara si terminalul de import de la Brunsbuettel, pe raul Elba, care ar urma sa coste 500 milioane de euro si va fi primul terminal LNG din Germania cand va fi inaugurat, la finele lui 2022.Ministerul Economiei si Energiei "sprijina initiativele private pentru constructia de terminale, inclusiv actualele eforturi pentru cel de la Brunsbuettel, din apropiere de Hamburg", a precizat purtatorul de cuvant al Ministerului, Beate Baron.Semnalele de incurajare de la nivel federal vin intr-un moment oportun pentru eforturile de construire de facilitati GNL.Pe langa terminalul de la Brunsbuettel, grupul german de utilitati RWE lucreaza la un alt terminal pe raul Rin in apropiere de Duisburg.Acest proiect de 500 milioane de euro este asteptat cu nerabdare de regiunea care este de mult centrul industriei grele din Germania, a declarat Bernd Buchholz, ministerul Economiei din landul Schleswig-Holstein."GNL este un combustibil curat, bun pentru Hamburg si Germania. GNL va ajuta la reducerea dependentei Germaniei de importurile din Rusia" a subliniat Bernd Buchholz.SUA urmeaza sa devina cel mai mare exportator mondial de LNG, devansand Qatarul.