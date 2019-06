Seful Gazprom mizeaza pe o crestere peste asteptari a importurilor de gaze ale Europei

"La Adunarea Generala anuala a Actionarilor din urma cu trei ani estimam ca pana in 2035 cererea Europei pentru importuri suplimentare de gaze ar putea ajunge la 150 de miliarde de metri cubi. In prezent vedem cum numai in ultimii trei ani importurile Europei au crescut deja cu 67 de miliarde metri cubi. Ne asteptam ca aceste tendinte sa continue astfel incat sa fie depasite prognozele", a spus Miller.Seful Gazprom a adaugat ca principalii factori care stau la baza cererii de gaze a Europei sunt scaderea productiei interne, reducerea productiei de electricitate care provine de la centralele nucleare si scaderea rolului carbunelui in sectorul energiei. In acest context, Miller a subliniat ca productia interna de gaze naturale a tarilor europene asigura mai putin de 50% din consum."Cererea pentru gaze naturale importate este in crestere in Europa. Pe parcursul ultimilor sase ani, importurile de gaze au crescut, in medie, cu 4% pe an. Iar in 2018 tarile europene au importat 326 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, cu 4,8% mai mult decat in 2017", a precizat Miller la Adunarea Generala anuala a Actionarilor Gazprom.Prezent la aceeasi reuniune, un director general adjunct de la grupul rus, Vitaly Markelov a spus ca productia de gaze naturale realizata in 2019 de Gazprom ar urma sa fie mai mare decat prognoza actuala de 495 miliarde metri cubi. Markelov a anuntat ca, de la inceputul anului si pana la data de 28 iunie, Gazprom a produs 252,6 miliarde metri cubi de gaze naturale, cu 7,6 miliarde metri cubi mai mult decat estima la inceputul anului.Gazprom, primul producator mondial de gaze naturale, asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizioneaza Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus si Polonia, precum si gazoductul Nord Stream, care face legatura intre Rusia si Germania, via Marea Baltica.In 2018, Gazprom si-a majorat cota pe piata de gaze naturale din Europa, pana la 36,7%, de la 34,7% in 2017, in pofida tensiunilor diplomatice si a dorintei Uniunii Europene de a-si reduce dependenta de Rusia.