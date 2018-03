Transgaz are unda verde pentru un nou gazoduct care va interconecta Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria

"Ministerul Energiei, in calitate de autoritate competenta pentru proiecte de infrastructura energetica de interes comun, a emis astazi, 21 martie 2018, Decizia exhaustiva privind gazoductul BRUA, un nou coridor de gaze naturale care va interconecta Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria", se arata in documentul remis, miercuri, AGERPRES."Am emis decizia exhaustiva concomitent cu indeplinirea, de catre Transgaz, a tuturor conditiilor legale necesare pentru construirea acestui gazoduct european.Acest moment este unul important pentru ca ne apropie de rolul pe care Romania si-l doreste in regiune.Prin BRUA,si astfel vom deveni un factor de securitate energetica in aceasta parte a Europei", a declarat ministrul Energiei, Anton Anton.Conform unei informatii a Transgaz publicata pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, din calendarul estimativ de dezvoltare a proiectului BRUA,Proiectul BRUA consta in construirea unei conducte in lungime de aproximativ 479 kilometri si a trei statii de comprimare (Jupa, Bibesti si Podisor). Gazoductul va traversa judetele Giurgiu, Teleorman, Dambovita, Arges, Olt, Valcea, Gorj, Hunedoara, Caras-Severin si Timis. Termenul de finalizare a Fazei I a BRUA este, conform calendarului, anul 2019.De-a lungul traseului conductei se vor amplasa 38 de statii de robinete de sectionare, din care 33 pe firul conductei si 5 in incinta statiilor de comprimare gaz, precum si 18 statii de protectie catodica.