Transgaz da asigurari ca sistemul national de transport al gazelor se afla in stare normala de functionare

"Valoarea de 54,1 milioane mc la care se face referire in stirile aparute in spatiul public reprezinta o prognoza a valorii LP ce se poate inregistra la sfarsitul zilei gaziere (ziua D+1, ora 7:00). Aceasta prognoza a Line-pack-ului estimat pentru sfarsitul zilei gaziere se actualizeaza orar functie de renominalizarile facute de catre Utilizatorii de Retea privind sursele pe care le introduc in SNT si de estimarile privind evolutia consumului in SNT pentru ziua respectiva", arata reprezentantii companiei.Utilizatorii de retea au dreptul pe tot parcursul zilei sa vina cu renominalizari, astfel incat acest indicator reprezentat de Line-pack-ul pentru sfarsitul zilei gaziere poate inregistra variatii foarte mult pe parcursul unei zile.Transgaz publica orar o prognoza a Line-pack-ului estimat, ca obligatie decurgand din Regulamentele europene tocmai pentru ca utilizatorii de retea sa isi poata analiza propriile dezechilibre si sa poata transmite pe tot parcursul zilei renominalizari privind sursele introduse in SNT, au explicat oficialii transportatorului de gaze.Totodata, Transgaz desfasoara propriile actiuni de echilibrare pe tot parcursul zilei gaziere functie de aceasta prognoza, in vederea mentinerii SNT in starea normala de functionare, se mai arata in comunicat.