Am importat aproape 60.000 de tone de rosii in mai putin de un an, iar exporturile de rosii romanesti au fost nesemnificatve

Valoarea importurilor de tomate in stare proaspata sau refrigerata consemnata dupa primele trei trimestre din 2017 a depasit 65,46 milioane de euro, in crestere cu 20% fata de aceeasi perioada din 2016, cand a totalizat 54,54 milioane de euro.Potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), incasarile din exporturile de tomate pe pietele intra si extracomunitare au atins in perioada analizata de 254.462 euro, in crestere cu 47% fata de 173.053 euro inregistrate in perioada similara a anului 2016, cand a fost exportata o cantitate de 301,5 tone."Tomate in spatii protejate" a fost programul lansat de ministrul Agriculturii, Petre Daea, odata cu preluarea mandatului la minister, la inceputul anului 2017, tocmai pentru a sustine produsele deficitare, pe care Romania le importa masiv. Acesta s-a dovedit a fi un program extrem de apreciat de legumicultori.Conform datelor oficiale, cantitatea de rosii proaspete livrate in 2017 de catre beneficiarii programului de tomate romanesti a depasit 50.000 de tone, iar suma platita catre cei peste 8.000 de legumicultori a fost de circa 23,667 milioane de euro. In primul ciclu de productie din cadrul programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate derulat in anul 2017 s-au inscris 4.397 beneficiari, iar in ciclul al doilea un numar de 3.627 beneficiari.Ministerul de resort a anuntat ca toti cultivatorii de tomate in spatii protejate vor beneficia si in 2018 de schema de ajutor de minimis prevazuta pentru acest sector, respectiv de 3.000 de euro/beneficiar/an.