Am cumparat fructe din import de 783,1 milioane euro in 2018 si am exportat de 10 ori mai putin

Valoarea exporturilor de legume si fructe s-a cifrat la numai 78,6 milioane euro in primul semestru din acest an.In aceste conditii, deficitul Romaniei in comertul international cu legume si fructe se ridica la 704,5 milioane euro.Statistica arata ca importurile de legume si fructe au crescut cu 4,8% in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2018, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce exporturile au consemnat un avans cu 9,6% fata de primele sase luni din 2017.In primul semestru din 2018, exporturile FOB au depasit 33,977 miliarde euro, in crestere cu 10% comparativ cu perioada similara a anului trecut, iar importurile CIF au insumat circa 40,282 miliarde euro (plus 9,7%) .