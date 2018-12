China este cel mai mare furnizor de jucarii al UE, iar Romania ramane un importator net

China este cel mai mare furnizor de jucarii al UE, fiind responsabila pentru 86% din jucariile importate in 2017 in spatiul comunitar, urmata de Vietnam (3%), Hong Kong si Indonezia (ambele cu 2%) . Mai mult de jumatate din importurile de jucarii ale UE au mers spre Marea Britanie (26%), Germania (15%) si Olanda (11%).Pe de alta parte, aproape jumatate din jucariile exportate de Uniunea Europeana provin din Cehia (25%) si Germania (21%) . Principala destinatie de export pentru jucariile din UE sunt SUA si Elvetia (ambele fiind responsabile pentru 15% din totalul exporturilor de jucarii) si Rusia (14%).Comparativ, in timp ce Cehia a exportat in anul 2017 jucarii in valoare de 354 milioane de euro, exporturile Romaniei s-au cifrat la 10,5 milioane euro iar importurile de jucarii ale Romaniei s-au cifrat la 67,7 milioane euro.