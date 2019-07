China introduce taxe antidumping pentru importuri din UE, Japonia, Coreea de Sud si Indonezia

razboi comercial

Taxe antidumping cuprinsevor fi aplicate la placi din otel inoxidabil laminate la cald si la tiglele din otel inoxidabil, se arata intr-un comunicat al Ministerului Comertului de la Beijing. Aceste produse se folosesc in construirea de nave, containere, cai ferate si in alte industrii.Decizia vine in urma plangerii depuse de producatorul chinez de otel Shanxi Taigang Stainless Steel."Agentia de investigatii a stabilit ca produsele mentionate au fost vandute la preturi exagerat de scazute, ceea ce a provocat industriei chineze pierderi substantiale", apreciaza Ministerul Comertului de la Beijing., a obtinut anul trecut 26,71 milioane de tone de produse din otel inoxidabil, in crestere cu 2,4% fata de 2017, arata datele Asociatiei chineze a otelului inoxidabil.In 2018, statul asiatic a importat 1,85 milioane de tone de produse din otel inoxidabil, un avans de 53,7% comparativ cu 2017.Anul trecut, China a lansat o investigatie antidumping privind produsele de otel inoxidabil provenite din Uniunea Europeana, Japonia, Coreea de Sud si Indonezia.Ministerul Comertului de la Beijing a analizat daca unele produse de otel inoxidabil provenite din Uniunea Europeana, Japonia, Coreea de Sud si Indonezia sunt vandute la preturi exagerat de scazute si ar putea incalca reglementarile antidumping.