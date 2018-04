Comertul romanesc nu-si gaseste echilibrul. Importam tot mai mult iar exporturile nu pot tine pasul

"In perioada ianuarie-februarie 2018, exporturile au crescut cu 11,6%, iar importurile cu 13,9%, comparativ cu perioada ianuarie-februarie 2017. In perioada ianuarie-februarie 2018, exporturile FOB au insumat 10,880 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 12,537 miliarde euro.balantei comerciale (FOB/CIF)", se arata in documentul remis, marti, AGERPRES.Ponderi importante in structura exporturilor si importurilor sunt detinute de grupele de produse masini si echipamente de transport (48,7% la export si 37,1% la import) si alte produse manufacturate (32,0% la export si respectiv 30,7% la import).Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri a fost de peste 8,363 miliarde euro la expedieri si de 9,418 miliarde euro la introduceri, reprezentand 76,9% din total exporturi si 75,1% din total importuri.In ceea ce priveste schimburile extra-UE28 de bunuri, valoarea a fost de 2,516 miliarde euro la exporturi si de 3,119 miliarde euro la importuri, reprezentand 23,1% din total exporturi si 24,9% din total importuri.In luna februarie 2018, exporturile FOB au insumat peste 5,457 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 6,339 miliarde euro, rezultand un deficit de 882,5 milioane euro.Fata de luna februarie 2017, exporturile din luna februarie 2018 au crescut cu 7,6%, iar importurile au crescut cu 10,7%.