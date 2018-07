Comisia Europeana introduce masuri pentru a evita cresterea importurilor de otel

Comisia Europeana a propus o combinatie intre o cota si tarife pentru a evita o crestere a importurilor de otel in UE, care este posibila mai ales dupa ce SUA a impus tarife vamale suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu.Masurile provizorii anuntate de Executivul comunitar, care vor intra joi in vigoare, vizeaza 23 de categorii de produse de otel. Pentru fiecare dintre aceste 23 de categorii de produse se va aplica un tarif de 25% in momentul in care importurile vor depasi media din ultimii trei ani."Tarifele americane pentru produsele din otel provoaca distorsiuni in schimburile comerciale, ceea ce ar putea sa ii afecteze pe producatorii de otel din UE si pe muncitorii din aceste industrii. Nu aveam alta alegere decat sa introducem masuri provizorii pentru a ne proteja industria impotriva unei cresteri explozive a importurilor", a declarat comisarul european pentru comert, Cecilia Malmstrom.Aceste masuri fac parte din raspunsul UE la tarifele vamale americane. Anterior, Executivul comunitar a introdus la randul sau tarife vamale pentru importuri de produse americane in valoare de 2,8 miliarde de euro, inclusiv bourbon si motociclete si, de asemenea, a demarat o actiune juridica la Organizatia Mondiala a Comertului fata de tarifele vamale americane.Tarifele vamale americane, de 25% la importurile de otel si de 10% la importurile de aluminiu, au intrat in vigoare la data de 23 martie, iar incepand cu data de 1 iunie sunt aplicate si producatorilor din UE.Potrivit normelor Organizatiei Mondiale a Comertului, UE poate impune asa-numite "tarife provizorii" pentru o perioada de pana la 200 de zile daca ajunge la concluzia preliminara ca importurile crescute au provocat sau ameninta sa provoace pagube serioase sectorului sau siderurgic.Principalii exportatori de otel in UE sunt China, India, Rusia, Coreea de Sud, Turcia si Ucraina.