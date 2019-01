Vanzarile de avocado in lume au crescut exploziv in ultimii ani. Iata unde se consuma cel mai mult

In Europa, consumul de avocado a crescut cu 65% intre 2016 si 2018, potrivit datelor WAO. Presedintele WAO, Xavier Equihua, sustine ca, in Europa, consumul de avocado a ajuns la "cel putin" 650.000 de tone. De asemenea, in SUA, dupa un recul in 2017, consumul de avocado a cunoscut o relansare in 2018 pentru a ajunge la aproximativ 1,1 milioane de tone."Ne-am depasit asteptarile, deoarece tari producatoare precum Africa de Sud, Chile si Peru au exportat mai mult, gratie unor recolte record", a explicat Xavier Equihua.Franta, un motor al consumului european de avocado, nu a scapat nici ea acestei tendinte. In, apetitul pentru acest fruct a continuat sa creasca, ajungand la un consum de 2,8 kilograme, sustine Xavier Equihua.Presedintele WAO sustine ca aceasta tendinta ar urma sa continue, dar intr-un ritm mai modest in acest an. Xavier Equihua se asteapta la o crestere de 20% a consumului in Franta pentru 2020, si una similara pentru Europa, dupa un avans de 35% in acest an."Toate tarile producatoare de avocado vor avea recolte fie echivalente fie mai mici comparativ cu anul trecut", a estimat Xavier Equihua.Referindu-se la problemele cu care se confrunta producatorii de avocado din Mexic, primul producator mondial, cu cartelul drogurilor, Equihua a apreciat ca acest fenomen a fost exagerat si ca situatia difera foarte mult de la un stat mexican la altul.Equihua a recunoscut ca statul Michoacan se confrunta cu astfel de probleme, dar a adaugat ca productia de avocado din acest stat nu reprezinta decat o parte din fructele de avocado exportate de Mexic spre Europa (aproximativ 30%) . In schimb, cea mai mare parte din fructele de avocado exportate de Mexic spre Europa, aproximativ 70%, provin din statul Jalisco, unde nu exista probleme cu cartelul drogurilor.In plus, pe ansamblu, Mexicul nu este responsabil decat pentru 8% din fructele de avocado importate de Europa, a concluzionat presedintele WAO.