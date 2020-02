Isarescu: Romania importa inca prea multe produse agricole

Mesajul a fost citit de economistul sef al BNR, Valentin Lazea."Aceasta activitate are, in opinia mea, un mare potential de dezvoltare. In calitatea mea de guvernator al Bancii Nationale a Romaniei, institutie responsabila de elaborarea balantei de plati, analizand impreuna cu colegii din Consiliul de Administratie datele din balanta comerciala, sunt la curent cu evolutia contributiei agriculturii, implicit a fermierilor, la tabloul economic si am vazut progresele, mai ales din ultimul deceniu. Sunt, desigur, edificat si in privinta provocarilor, pe care cu siguranta le veti aborda aici, intre altele cele care trebuie sa duca la echilibrarea balantei bunurilor produse in tara si ale celor importate, pentru a valorifica avantajele naturale si de experienta din activitatea agricola. Romania importa inca prea multe produse agricole raportat la ceea ce natural se poate produce in tara, fapt care arata ca potentialul nu este inca valorificat pe deplin", a transmis guvernatorul BNR.El a sustinut ca o afacere economica bazata pe productie constituie cea mai delicata alegere pentru oricine, insa afacerile din agricultura sunt nu doar cele mai complicate, ci si cele care dau cele mai mari satisfactii."Stiu, la fel ca dumneavoastra, ca o afacere economica bazata pe productie constituie cea mai delicata alegere pentru oricine.As zice ca, totusi, afacerile din agricultura sunt nu doar cele mai complicate, ci si cele care dau cele mai mari satisfactii, nu neaparat financiare, au valoare prin traditie, sunt certificate, dar si invalidate rapid, de catre consumatori. Activitatea fermierilor contine deopotriva avantajul si dezavantajul perceptiei directe a omului, care are pe masa produsele agricole, iar dumneavoastra, fermierii, ca oameni intre oameni, impartasiti asteptarile societatii, puneti mult suflet in faptele de zi cu zi. Pentru aceasta va felicit si va indemn sa continuati sa va dezvoltati afacerile", a spus Isarescu in mesajul sau.El a aratat ca are o justificare pentru gandurile sale pe care le va transmite fermierilor, respectiv experienta sa, "bineinteles, limitata", de fermier in domeniul viei si vinului, povestind, totodata, cum a reusit sa intre in afacerile cu vin din zona Dragasanilor."In urma cu aproape 20 de ani eu si sotia mea am mostenit mai multe proprietati pe dealurile din apropierea Dragasanilor. Dar factorul determinant, care a impins familia noastra intr-o afacere ce implica efort si raspundere, a fost gandul ca bunicul meu dinspre mama, plecat la cele vesnice, al carui spirit gospodaresc fusese vestit, nu ar fi suportat ca noi sa nu punem umarul la dezvoltarea traditiei pe care au durat-o de vreme indelungata podgorenii din partea locului. Asa ca am trecut la treaba. Am facut cateva achizitii, am ajuns la o suprafata optima pentru o ferma medie de productie de struguri de vin si de masa. Am dezvoltat, in consecinta, si o statie de vinificare si toata aceasta activitate am organizat-o intr-o firma de familie condusa de un membru al familiei. Desigur, nu ma implic direct in conducerea firmei - cunoasteti restrictiile generate de pozitia pe care o ocup -. Dar activitatea din ferma, din statia de vinificare, din zona de comercializare, imi ofera suficiente informatii neintermediate. Asadar, sunt in masura sa va impartasesc ceva din observatiile nebancare pe care le detin si pe care le consider relevante pentru aceasta importanta conferinta", se arata in mesajul Guvernatorului.In context, Isarescu sustine ca fiecare fermier trebuie sa isi aleaga cu grija domeniul, astfel incat acesta sa ii permita sa aiba din start un minim de competitivitate, conditiile naturale fiind cele care asigura sau nu un avantaj comparativ."Zona Dragasanilor este cunoscuta pentru conditiile pedoclimatice deosebite in domeniul vino-viticol. Asa incat, intr-un fel, pot pune succesele ulterioare in activitatea firmei pe seama sansei de a avea proprietati intr-un areal favorabil. O zicere inteleapta din batrani spune ca: "vinul bun se face acolo unde canta pitulicea, adica pe culmea dealului si nu unde oracaie broasca, adica in lunca raului". Am avut astfel parte de o prima lectie importanta in domeniul agriculturii: sa nu neglijezi niciodata conditiile naturale, cele care iti asigura sau nu un avantaj comparativ. Nu dau lectii. Spun deoarece am invatat din propria experienta, si anume ca fiecare fermier trebuie sa isi aleaga cu grija domeniul, astfel incat acesta sa ii permita ca, impreuna cu alti factori, sa aiba din start un minim de competitivitate", arata Isarescu.Care sunt lectiile invatate de guvernator deruland afacerea proprie? "Ca succesul in agricultura depinde, ca in orice afacere, de efortul si dedicatia depuse in promovarea afacerii, la care se adauga perseverenta plus intelegerea faptului ca anii buni pot fi urmati de ani mai putin buni. Iar aici ma refer nu doar la efortul pentru a asigura capitalul, ci si la idei, inovatii, pasiune si timp investit", spuse el.In materie de capital, guvernatorul BNR avertizeaza ca exista o mare tentatie de a folosi castigurile din anii buni in consumul personal, dar experienta arata ca este foarte important ca respectivul profit sa fie reinvestit, pentru extinderea si modernizarea afacerii, pentru crearea de rezerve. "Cu deosebire, este necesar a face saltul de la obtinerea de materie prima la produse cu valoare adaugata mai mare - in cazul firmei la care sunt actionar, este vorba de imbutelierea vinului, de asigurarea unui design adecvat si a unui brand corespunzator, de investitii in marketing si multe altele", mentioneaza Irasescu.In opinia sa, o modalitate de a grabi acest proces o constituie atragerea de bani din fonduri europene, pe proiecte specifice, precizand ca si el a apelat la fonduri europene pentru o buna parte a investitiilor realizate la firma din Dragasani."Am mai invatat ca, indeosebi in primele etape ale dezvoltarii afacerii, implicarea personala a antreprenorului este esentiala. Dar odata depasita aceasta faza, este nevoie de profesionisti, care sa il degreveze pe antreprenor de sarcinile ce presupun o anumita rutina si care sa asigure competitivitatea. Provocarea, cu care inteleg ca multi dintre dumneavoastra se confrunta, este aceea de a continua sa detina in familie controlul asupra firmei, in conditiile in care managementul de zi cu zi se impune sa fie exercitat de persoane specializate, conform celor mai bune practici corporatiste", transmite guvernatorul BNR.El considera ca in prezent, in intreaga lume este tot mai raspandita ideea ca o firma cu o mana de oameni este nevoita sa respecte aceleasi criterii de eficienta si de productivitate ca o multinationala.Nu in ultimul rand, Isarescu a sustinut ca stie faptul ca multi fermieri se plang de insuficienta implicare a bancilor comerciale in creditarea agriculturii, dar a adaugat ca atat fermierii cat si bancherii trebuie sa inteleaga ca "banii dati si luati cu imprumut reprezinta obiectul unui legamant comun de afaceri"." Ceea ce pot sa va spun este ca relatia parteneriala dintre dumneavoastra si banci merita mai multa implicare de ambele parti, lucrurile merita sa fie rezolvate cu moderarea intereselor reciproce pentru castig, as zice a nevoii de a evita pierderile de ambele parti. Este cazul ca fermierii si bancherii sa inteleaga ca banii dati si luati cu imprumut reprezinta obiectul unui legamant comun de afaceri. Pentru un antreprenor banii imprumutati nu pot constitui nicidecum un substitut al capitalului propriu - pot doar sa il completeze pe acesta - dupa cum pentru bancher creditul nu trebuie sa fie acordat cu supragarantii sau sa fie exploatat litigios", a transmis in mesajul sau Isarescu.Guvernatorul avertizeaza ca exista in Romania prea multe firme care au ramas la nivelul minim de capital stipulat in Legea nr. 31/1990, iar aceasta capitalizare nu poate face o afacere sa fie bancabila."Avem in Romania, precum se stie, prea multe firme care au ramas la sau sub nivelul minim de capital stipulat in Legea nr. 31/1990, iar aceasta capitalizare, de 200 de lei, nu poate face o afacere sa fie bancabila. Bancile sunt prudente in a-si asuma riscuri - si este firesc sa fie asa - intrucat au obligatii fata de deponenti, dar si ele ar trebui sa conceapa creditul in termenii unei relatii parteneriale viabile, mizand si pe proiectii ale dezvoltarii afacerii imprumutatului. Pentru ca o banca sa vina langa intreprinzator ca partener, e nevoie de aceasta intelegere a afacerii, dupa cum si antreprenorul sa caute sa acopere integral si la timp din fonduri proprii riscul asumat", a mai spus Isarescu.In incheiere, guvernatorul BNR a laudat Clubul Fermierilor Rmani pentru ca vrea sa aduca agricultura romaneasca in secolul XXI, prin initiative precum agricultura digitala, produsele bio etc, dar a reaminit si de agenda neterminata din secolul XX."Ma refer mai cu seama la impulsul pe care sa-l dati administratiei pentru finalizarea cadastrului in toate zonele tarii, pentru comasarea terenurilor, refacerea sistemului de irigatii, nu neaparat pe vechile coordonate, mari consumatoare de energie, ci prin utilizarea fortei gravitationale a apei din lacurile de acumulare, relansarea retelei de cercetare, a bancilor de gene, reinfiintarea liceelor de specialitate si multe altele", a incheiat Isarescu.