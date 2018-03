Nemtii cred ca Uniunea Europeana va fi scutita de noile taxe impuse de Trump. Stiu ei ceva?

"Cred ca de fapt avem o sansa sa prevenim ca aceste taxe sa-si faca efectul", a afirmat joi Peter Altmaier la postul public de televiziune ARD, citat de Reuters.Presedintele Donald Trump negociaza cu cateva state posibilitatea acordarii unor exceptii la noile taxe pentru importurile de otel si aluminiu, a anuntat vineri Casa Alba.In 8 martie, Donald Trump a anuntat introducerea unor taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, dar a exceptat Canada si Mexic si a oferit posibilitatea excluderii altor aliati. Taxele ar urma sa intre in vigoare in data de 23 martie.Uniunea Europeana si Japonia au cerut Washingtonului sa fie exceptate de la noile taxe pentru importurile de otel si aluminiu, argumentand ca exporturile lor nu reprezinta o amenintare la adresa securitatii Statelor Unite.Comisia Europeana va raspunde prin introducerea unor taxe vamale pentru o serie de produse din SUA, valoarea acestor exporturi in UE fiind de 6,4 miliarde euro.Executivul comunitar a publicat vineri doua liste cu produsele care vor fi afectate de posibilul raspuns european care, conform Bruxellesului, vor reprezenta echivalentul daunelor provocate de actiunea SUA.Prima lista, a carei valoare va fi de 2,83 miliarde euro, impartita intre produse din otel, agricole si din alte sectoare, va trebui notificata Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) in maximum 60 de zile din momentul in care administratia americana oficializeaza masurile anuntate, ceea ce, probabil, se va intampla pe 23 martie.Documentul include produse precum porumb dulce, suc de portocale, merisoare, bourbon, orez, produse de machiaj, tutun, motociclete, articole de imbracaminte si zeci de clase de tevi, tuburi si structuri de otel folosite in constructii si industrie.Toate acestea vor avea o taxa de 25% ce ar putea fi aplicata din orice moment dupa notificarea listei la OMC, au precizat sursele care au dorit sa-si pastreze anonimatul.Acestea au confirmat, de asemenea, existenta unei a doua liste si, desi nu au spus valoarea exacta a acesteia, au afirmat ca cele doua liste totalizeaza 6,4 miliarde euro, cee ce inseamna ca a doua serie de produse va avea o valoare de circa 3,6 miliarde euro.Documentul include multe bunuri prezentate deja in prima, dar si altele, precum fixativ de par, prosoape de bucatarie, paturi sau articole de ceramica, vesela si anumite tipuri de camioane, printre altele.Aceasta lista va putea fi aplicata numai in momentul in care OMC va stabili ca masurile impuse de SUA sunt ilegale sau dupa trei ani de la data implementarii acestora, respectiv 23 martie 2021.Dintre acestea, unele articole vor fi folosite ca raspuns la tarifele pentru otel si vor fi supuse unor taxe europene de 25%, in timp ce pentru acelea folosite ca reactie la tarifele pentru aluminiu, taxele vor fi de 10%, dar nu s-a stabilit inca ce produse vor intra in fiecare categorie.