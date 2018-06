Presedintele Trump anunta taxarea altor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari

Intr-un comunicat transmis de Casa Alba, Trump a afirmat ca a cerut reprezentantului SUA pentru comert sa stabileasca produsele care vor fi supuse noilor taxe si a explicat ca acestea vor fi aplicate ca reactie la decizia Chinei de a majora tarifele asupra unor marfuri americane care valoreaza 50 de miliarde de dolari."Dupa ce se va incheia procesul legal, aceste tarife vor intra in vigoare daca China refuza sa isi modifice practicile si de asemenea daca insista sa continue cu noile tarife anuntate recent", a precizat presedintele. "Aparent, China nu are intentia de a-si schimba practicile incorecte legate de achizitionarea proprietatilor intelectuale si tehnologiei americane. In loc sa modifice aceste practici, ameninta acum firme, muncitori si fermieri din Statele Unite care nu au facut nimic rau", a adaugat el.Vinerea trecuta, Trump a declarat ca va continua procesul de taxare cu 25% a unor produse chinezesti in valoare de 50 de miliarde de dolari. Beijingul a reactionat prin masuri de retorsiune.SUA si China par sa se indrepte spre un conflict comercial deschis, remarca Reuters. Negocierile nu au reusit sa rezolve plangerile partii americane privind politica industriala a Chinei, accesul pe piata chineza si deficitul de 375 de miliarde de dolari inregistrat de Statele Unite in comertul bilateral.