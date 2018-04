Pretul aluminiului ar putea ajunge la 3.000 de dolari pe tona

Miercuri, la bursa London Metal Exchange, cotatia la aluminiu a crescut cu 2,3%, pana la 2.460 de dolari pe tona, cel mai ridicat nivel inregistrat intraday dupa 2011, transmite Bloomberg.Intr-un raport publicat miercuri, analistii Goldman Sachs sustin ca pe termen scurt cotatia la aluminiu ar putea ajunge pana la 2.800 si chiar 3.000 de dolari pe tona, in conditiile in care sanctiunile americane au afectat in mod dramatic piata."Sanctiunile americane impotriva oligarhiei si companiilor rusesti pe care le detin au afectat in mod dramatic piata aluminiului. Incertitudinile asociate cu estimarile noastre sunt ridicate. In eventualitatea in care nu vor fi gasite solutii suficient de rapid, preturile ar putea depasi estimarile noastre", se arata in raportul Goldman Sachs.Piata mondiala a aluminiului a fost afectata de sanctiunile americane impotriva Rusal, care au declansat un soc la nivel global pe masura ce cumparatorii cauta surse alternative de aprovizionare, iar producatorii urmaresc cu ingrijorare evolutia pretului la alumina, materie prima din care se produce aluminiul."In pofida cresterilor din ultima perioada exista in continuare loc pentru aprecierea pretului la aluminiu. Sanctiunile impotriva Rusiei au venit intr-un moment in care piata de alumina se confrunta cu probleme ca urmare a problemelor operationale inregistrat la rafinaria Alunorte din Brazilia", sustine Goldman Sachs.Chiar daca se asteapta la noi cresteri de preturi la aluminiu, analistii Goldman Sachs prognozeaza si o revenire a preturilor odata cu ajustarea pietei, inclusiv posibilitatea mai multor exporturi din China si a restructurarii operatiunilor Rusal."Ne asteptam ca preturile la aluminiu sa revina la 2.000 de dolari pe tona in urmatoarele 12 luni", se arata in raportul bancii americane.