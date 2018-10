Romania a importat carne de 416 milioane de euro si a exportat de doua ori mai putin, in 2018

In schimb, valoarea exporturilor de carne si preparate din carne a fost de aproape doua ori mai mica decat cea a importurilor, cifrandu-se la 209,5 milioane de euro, desi a inregistrat o usoara crestere (+2,8%) in primul semestru din acest an, comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent.Pe acest segment, Romania se afla de ani buni pe deficit, care continua si in 2018, acesta totalizand 206,5 milioane de euro in primul semestru din acest an.In 2017, Romania a inregistrat un deficit de 853,9 milioane euro in comertul cu produse agroalimentare, in crestere cu 53% fata de anul 2016, cand a raportat 557,4 milioane de euro, potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)."Romania a inregistrat o crestere cu 4,6% a exporturilor cu produse agroalimentare in anul 2017 fata de 2016, atingand o valoare de 6,23 de miliarde euro, ponderea cea mai mare fiind detinuta de materiile prime. Importurile Romaniei au inregistrat o valoare de 7,1 miliarde de euro, o pondere semnificativa avand-o produsele cu valoare adaugata", conform MADR.Anul trecut, in topul produselor importate s-a mentinut carnea de porc, cu o valoare de 475 de milioane de euro.In opinia ministrului Agriculturii, Petre Daea, tinta pentru echilibrarea balantei comerciale cu carne de porc este de opt ani."Acum la importuri suntem undeva la 40-45% din consum carne de porc si aceste procent variaza pe perioade si in functie de consum intern si de perioada de valorificare a carnii de porc. Sunt oscilatii generate de piata", afirma Daea, pe data de 18 aprilie 2018.Intrebat care este cauza acestor importuri de carne de porc, care ocupa de ani buni primul loc in balanta cu produse agroalimentare, ministrul a raspuns: "Pentru ca nu avem, iar consumul trebui satisfacut".Conform datelor Ministerului Agriculturii, Romania importa anual circa 230.000 tone de porci si carne de porc (circa 30.000 tone porci vii si 200.000 tone carne de porc), cheltuind astfel circa 350 milioane de euro pe carnea importata. In acelasi timp, tara exporta de aproape 60 de ori mai putin, adica aproximativ 4.000 tone de carne si produse din carne de porc.In primul semestru din 2018, exporturile FOB au depasit 33,977 miliarde euro, in crestere cu 10% comparativ cu perioada similara a anului trecut, iar importurile CIF au insumat circa 40,282 miliarde euro (plus 9,7%) .