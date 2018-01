Romania a importat carne de porc, paine si grau de peste 5 miliarde de euro, in mai putin de un an

In primele 9 luni din 2017, deficitul comercial cu produse agroalimentare s-a majorat cu 79,34%, la 757,34 milioane de euro, in timp ce in perioada similara a anului trecut era de circa 422,27 de milioane de euro.Potrivit datelor MADR, in perioada mentionata au fost importate peste 6,57 milioane de tone de produse agroalimentare, cantitatile exportate fiind de aproape doua ori mai mari la 9 luni, respectiv de 11,85 de milioane de tone.Statistica Ministerului Agriculturii arata ca,, cu 342,27 milioane de euro (165.419 tone), produsele de- 200,46 milioane de euro (98.689 tone), preparatele alimentare - 184,27 de milioane de euro (47.942 tone),si meslinul - 166 de milioane de euro (1,021 milioane de tone), precum si preparatele de tipul celor folosite pentru hrana animalelor - 158,41 de milioane de euro (256.467 tone).In ceea ce priveste exporturile, Romania continua sa obtina cele mai mari incasari din livrarea cerealelor in spatiul intra si extra comunitar, pe primul loc situandu-se graul si meslinul, cu o valoare de 833,91 de milioane de euro si o cantitate de 4,86 de milioane de tone. Tigarile de foi si trabucurile ocupa locul al doilea cu 514,48 milioane de euro (37.480 tone), fiind urmate de semintele de rapita - 461,51 milioane de euro (1,22 milioane tone), porumb - 384,313 milioane de euro (1,69 milioane de tone) si seminte de floarea-soarelui - 278,73 milioane de euro (638.705 tone).UE ramane principalul partener in comertul agroalimentar al Romaniei, atat in ceea ce priveste livrarile catre aceasta destinatie din total exporturi, cat si pe partea de achizitii de produse agroalimentare din statele membre.Romania a inregistrat, in 2016, un deficit de 557,4 milioane de euro in comertul cu produse agroalimentare, de peste sase ori mai mare decat cel din 2015, cand a totalizat 89,2 milioane de euro, importurile atingand insa un maxim istoric, de 6,51 de miliarde de euro.Anii 2013 si 2014 sunt singurii in care Romania a incheiat pe excedent in comertul cu produse agroalimentare, cu un plus de 300 de milioane de euro, respectiv 500 de milioane de euro, dupa 20 de ani in care importurile au devansat exporturile de alimente si produse agricole, insa in anul 2015 a revenit din nou pe deficit, inregistrand un minus de 89 de milioane de euro.