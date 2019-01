Romania a importat legume si fructe de 1,14 miliarde euro in 2018

Valoarea exporturilor a scazut in perioada mentionata la 7,3%, in timp ce, in cazul importurilor, s-a inregistrat o crestere ce 4,1%, comparativ cu perioada ianuarie-octombrie 2017.In aceste conditii, deficitul Romaniei in comertul international cu legume si fructe se ridica la 946,4 milioane euro.In primele 10 luni din 2018, exporturile FOB au totalizat 57,19 miliarde euro, in crestere cu 9,2% comparativ cu perioada similara a anului trecut, iar importurile CIF au insumat 69,03 miliarde euro (plus 10,3%) .