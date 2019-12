Tarile UE au importat 423.000 de tone de mirodenii din tarile non-UE in 2018

Principala tara de provenienta pentru importurile de ghimbir, paprika si ienibahar a fost China (96.000 de tone, respectiv 64.000 de tone), in timp ce piperul a fost important in principal din Vietnam (30.000 de tone) si Brazilia (23.000 de tone).Alte mirodenii importate de statele membre UE au fost: curcuma (19.000 de tone), care a provenit in principal din India (17.000 de tone), scortisoara (18.000 de tone), din care jumatate a venit din Indonezia, anasonul (16.000 de tone), pentru care Egiptul a fost principalul furnizor (4.000 de tone), seminte de coriandru (16.000 de tone) din care majoritatea au venit din Rusia (7.000 de tone) si seminte de chimen (14.000 de tone), care au venit in mare parte din India (8.000 de tone).Comparativ cu anul 2012, cantitatea de mirodenii importata din afara UE a crescut cu 43%. Cel mai mult s-au majorat importurile de curcuma si ghimbir, care s-au dublat. Desi este mai putin tranzactionat, importurile de sofran (518 tone in 2018) au crescut de peste cinci ori comparativ situatia din anul 2012 (85 de tone).