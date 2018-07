UE ameninta SUA ca le vor taxa cu 20 de miliarde de euro, daca introduc taxe pentru importurile de automobile

"Speram ca nu va trebui sa ajungem la asta si vom gasi o solutie. Daca nu, Comisia Europeana pregateste o lista mai degraba lunga de bunuri americane, in valoare de aproximativ 20 miliarde de euro", a declarat Cecilia Malmstrom intr-un interviu acordat publicatiei suedeze Dagens Nyheter.Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va discuta miercuri, la Washington, despre tensiunile comerciale provocate de aceste tarife si va incerca sa dezamorseze conflictul comercial care ameninta sa se agraveze intre europeni si americani.Juncker nu va prezenta o oferta comerciala speciala in timpul discutiilor cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat luni Executivul comunitar.Tarifele vamale americane, de 25% la importurile de otel si de 10% la importurile de aluminiu, au intrat in vigoare la data de 23 martie, iar incepand cu data de 1 iunie sunt aplicate si producatorilor din UE.De asemenea, Trump ameninta ca va introduce si tarife vamale de pana la 25% pentru importurile de autoturisme si piese auto din UE, o masura care ar duce la cresterea costurilor vehiculelor, ar afecta vanzarile de automobile si locurile de munca din industria auto.Larry Kudlow, principalul consilier economic al presedintelui Donald Trump, a afirmat ca se asteapta ca Juncker sa vina cu o oferta comerciala "semnificativa", dar luni Comisia Europeana a precizat ca asta nu se va intampla."Nu vrea sa intru in discutii privind mandatele si ofertele deoarece nu exista oferte. Aceasta este o discutie, este un dialog si o oportunitate de a vorbi si de a ramane angajati in dialog", a afirmat, luni, purtatorul de cuvant al CE, Margaritis Schinas.Oficialul a adaugat ca Juncker "este foarte bine pregatit" pentru a expune argumentele europenilor."Aceasta este o ocazie de a atenua potentialele tensiuni comerciale si de a ne angaja intr-un dialog constructiv cu partenerii americani", a adaugat Margaritis Schinas."Mergem la Washington cu cele mai bune intentii", a insistat recent comisarul european pentru comert, Cecilia Malmstrom, care insoteste pe Juncker la Washington.Malmstrom a avertizat, insa, ca in cazul in care SUA vor introduce tarife pentru importurile de automobile UE are intentia sa riposteze."Pregatim, impreuna cu statele membre, o lista de contra-masuri si le-am comunicat in mod clar acest lucru partenerilor nostri americani", a precizat comisarul european.