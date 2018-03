Europa ameninta cu propria sa taxa de protectie pentru importurile de otel si aluminiu, ca raspuns la miscarea lui Trump

Oficialii de la Bruxelles asteapta anuntul oficial privind tarifele impuse de SUA inainte de a lua o decizie, a precizat Cecilia Malmstrom, adaugand ca UE nu are alta optiune decat sa raspunda, asa cum au avertizat si alte state afectate, cum ar fi Brazilia si Canada.Pietele bursiere globale au reactionat vineri, actiunile din Asia si Europa deschizand in scadere, investitorii vanzand masiv titluri ale producatorilor si exportatorilor de aluminiu si otel.Cecilia Malmstrom sustine ca decizia administratiei Trump de a folosi reglementarile legate de securitatea nationala pentru a impune tarife reprezinta un motiv serios de ingrijorare.Decizia risca sa submineze Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) s va provoca alte state sa raspunda cu masuri similare, a avertizat comisarul european pentru comert.Aceasta a adaugat ca UE discuta deja cu alte tari pentru a reclama la OMC impunerea tarifelor de import de catre SUA, iar forul comunitar este pregatit sa adopte imediat masuri, tinand cont ca un proces la OMC poate dura ani de zile.Oficialii europeni sunt ingrijorati ca tarifele impuse de SUA ar putea devia spre UE otelul care urma sa fie exportat in State, ceea ce ar afecta industria europeana a otelului.De aceea, UE va lansa probabil o investigatie "de protectie" privind importurile, ceea ce ar putea determina forul comunitar sa impuna propriile sale tarife la importurile de otel si aluminiu, a declarat Cecilia Malmstrom.Aceasta a apreciat ca decizia SUA reprezinta o amenintare la adresa relatiilor comerciale transatlantice si va submina eforturile globale de a rezolva problema supraproductiei din China de otel si alte metale, care a dus in ultimii ani la scaderea preturilor.In decembrie, UE, Japonia si SUA au anuntat ca vor lucra impreuna pentru a combate problema supracapacitatii si incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala. Acum, exista dubii privind functionarea aliantei, a declarat comisarul european pentru comert.Marti, ministrii Comertului din UE au anuntat ca vor raspunde cu masuri de contracarare, daca Statele Unite introduc tarife de import la otel si aluminiu.Introducerea unor astfel de tarife, o idee lansata de presedintele Donald Trump, este incompatibila cu reglementarile Organizatiei Mondiala a Comertului (OMC) si nu se justifica pe motive legate de siguranta statului, a afirmat adjunctul ministrului german al Economiei, Matthias Machnig.Cecilia Malmstrom a anuntat ca pregateste, alaturi de echipa ei, masurile care ar urma sa fie anuntate saptamana viitoare de Comisia Europeana, ca raspuns la decizia SUAChad Bown, fost consilier comercial al presedintelui Barack Obama, a declarat ca tarifele anuntate de Donald Trump se vor aplica la importurile de anul trecut ale unor produse de otel si aluminiu in valoare de peste 50 de miliarde de dolari, sau aproximativ 2% din importurile SUA.Decizia va spori probabil tensiunile cu China, intr-un moment in care un important consilier economic chinez, Lui He, este la Washington pentru discutii pe teme legate de comert.Desi SUA importa din China doar 2% din otel, productia masiva de otel din statul asiatic a dus la scaderea preturilor.La randul sau, China a indicat ca ar putea raspunde masurilor SUA privind otelul introducand tarife la importurile de produse agricole din State. De exemplu, Statele Unite sunt cel mai mare furnizor de boabe de soia.In prezent, China este cel mai mare producator de aluminiu si otel din lume.