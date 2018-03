UE ar putea limita importurie de otel. Ce ameninta industria europeana?

In data de 8 martie, seful statului american a anuntat introducerea unor taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat, exceptand Canada si Mexic, transmite Reuters.Taxele au intrat in vigoare in data de 23 martie. Joi, Casa Alba a informat suspendarea tarifelor pana la 1 mai 2018 pentru importurile din statele membre ale UE, Argentina, Australia, Brazilia, Coreea de Sud, Canada si Mexic, cei mai mari comerciali ai SUA, iar negocierile continua. Dupa 1 mai, presedintele SUA va anunta ce state vor fi exceptate permanent.UE este ingrijorata ca producatorii de otel afectati de tarifele vamale din SUA se vor reorienta spre Europa, ceea ce va duce la majorarea importurilor.Studiul va fi realizat in urmatoarele noua luni si ar putea determina UE sa impuna propriile tarife vamale la otel, inclusiv otel inoxidabil si tevi de otel, pentru a nu fi afectata industria sa.Tarifele se vor aplica tuturor statelor, fiind vizati marii exportatori: China, India, Rusia, Coreea de Sud si Turcia. Sub 1% din importurile UE de otel provin din SUA."Informatiile de care dispune in prezent Comisia Europeana au aratat o majorare semnificativa a importurilor unor produse de otel in ultimul timp, ceea ce demonstreaza ca sunt necesare masuri de protectie", se arata intr-un document publicat luni in Jurnalul Oficial al UE.In 2017, importurile de otel au urcat la 29,3 milioane de tone, de la 17,8 milioane de tone in 2013, din cauza supracapacitatii globale de productie si a masurilor antidumping, a informat Comisia Europeana.