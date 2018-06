UE taxeaza suplimentar importurile de jeans, bourbon sau motociclete din SUA

Executivul european a precizat ca a adoptat, in mod formal, o lege prin care sunt introduse tarife vamale suplimentare de 25% pentru o lista de produse americane in valoare de 2,8 miliarde euro, lista care include produse precum, informeaza AFP si Reuters.Decizia Comisiei Europene vine dupa ce administratia Trump a anuntat ca a introdus tarife vamale suplimentare in valoare de 25% pentru importurile de otel si de 10% pentru importurile de aluminiu. Dupa ce initial a beneficiat de o scutire temporara, Uniunea Europeana a vazut cum aceste tarife vamale se aplica si pentru otelul si aluminiul sau, incepand de la 1 iunie 2018."Decizia unilaterala si nejustificata a SUA de a introduce tarife vamale nu ne lasa alta alegere. Raspunsul nostru este unul masurat, proportional si in linie cu prevederile OMC. Daca SUA elimina tarifele sale, masurile noastre vor fi si ele eliminate", a declarat comisarul european pentru Comert, Cecilia Malmstrom.Comisia Europeana subliniaza ca masurile sale au fost luate pe baza valorii exporturilor UE de otel si aluminiu afectate de masurile americane. Aceste exporturi au o valoare de 6,4 miliarde euro. Comisia Europeana a decis sa vizeze imediat importuri americane in valoare de 2,8 miliarde euro urmand ca ulterior sa fie adoptate masuri si pentru restul de 3,6 miliarde euro.