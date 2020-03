Sindicate: Riscul ca unele fabrici din industria alimentara sa-si opreasca activitatea este foarte mare

Potrivit unui comunicat al SINDALIMENTA, Dragos Frumosu a solicitat Guvernului sa adopte masuri pentru sprijinirea industriei alimentare in contextul crizei provocate de coronavirus."In ceea ce priveste industria alimentara, solicitam in regim de urgenta ca Guvernul sa-si faca timp pentru a stabili impreuna cu organizatiile din sector un set de masuri care sa sprijine productia de alimente intr-o perioada in care se asteapta ca multe firme sa-si diminueze activitatea, iar altele chiar sa falimenteze.Masurile pe care Guvernul trebuie sa le adopte trebuie sa impiedice acest lucru.Riscul ca unele fabrici din industria alimentara sa-si opreasca activitatea este foarte mare in aceasta perioada, deoarece acest lucru se va intampla la primul angajat depistat pozitiv cu coronavirus.Deocamdata, companiile si-au facut propriile reguli de combatere a contaminarii, dar acest lucru nu poate suplini pe deplin lipsa unui plan integrat, la nivel national, de preventie. Sunt inca multe intrebari la care antreprenorii din industria alimentara asteapta raspunsuri din partea Guvernului, iar cu cat ele vor veni mai repede, cu atat sectorul va avea mai putin de suferit", a afirmat Frumosu.Pe de alta parte, Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara, care are derulare proiecte pe fonduri europene, solicita Ministerului Fondurilor Europene, Autoritatii de Management si Ministerului Finantelor Publice suspendarea contractelor de finantare si a contractelor de subventie pe perioada pandemiei, se mentioneaza in document.In plus, companiile din industria alimentara solicita adoptarea cat mai rapida a masurilor care se impun pentru a evita inchiderea multor start-up-uri si aplicarea unor corectii financiare pe fondul blocarii activitatii firmelor din cauza epidemiei de coronavirus.O alta solicitare a organizatiei sindicale este gasirea unor solutii privind acordarea de facilitati fiscale firmelor nou-infiintate pe fonduri europene."Vorbim aici de start-up-uri care au ca obiect de activitate turismul, organizarea de evenimente, productia de alimente, restaurante, activitati muzeistice, afterschool-uri, saloane de infrumusetare, cosmetica etc. si care acum nu-si mai pot desfasura activitatea din cauza epidemiei de coronavirus.Ele se afla in perioada de 12 luni de implementare a afacerii, dar nu isi mai pot atinge indicatorii de performanta, conform ghidului proiectului.Aceasta stare afecteaza, atat start-up-urile, cat si administratorii schemelor de minimis, cei din urma fiind pusi in situatia ca, absolut fara nicio vina, sa suporte corectii financiare, ceea ce inseamna ca vor avea de dat inapoi bani.Este anormal ca prin prevederile art. 6 din Instructiunea nr. 4/12.03.2020 sa ne solicite 'ca in termen de 10 zile calendaristice de la declararea de catre autoritati a eliminarii riscului de raspandire a infectiei cu COVID 19 beneficiarii sa depuna la organismul intermediar un plan de actiuni de recuperare a intarzierilor provocate de aceasta situatie....'. Problema este ca o mare parte a beneficiarilor de subventii, din cauza restrangerii sau inchiderii activitatii, nu mai pot realiza procentul pentru primirea transei a doua de finantare. Consideram ca o masura unitara ar fi cea mai optima pentru a nu aduce prejudicii bunului mers al afacerilor si proiectelor", a comentat Dragos Frumosu.