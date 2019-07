CEO Dacia: Industria auto reprezinta 14% din PIB si 26% din exporturi. Este o bijuterie pentru economia romaneasca

"Multi dintre angajatii nostri au fost stagiarii nostri. In 2018 - 2019, un numar de 300 de studenti si masteranzi au ales sa cunoasca mediul de lucru, activitatea, procesele si au castigat o experienta importanta. Recent, Centrul de inovatie si cercetare Renault Bucharest Connected a intrat pe harta economiei cunoasterii. Romania este o tara in care. Pentru mine, inseamna o bijuterie a economiei romanesti. Mediul economic nu poate creste in lipsa infrastructurii adecvate.", a mentionat Dridi.Oficialul Dacia si Groupe Renault Romania a punctat, de asemenea, ca, pana in prezent, compania franceza a investit in aproape 9 milioane de ore de formare pentru dezvoltarea competentelor angajatilor."Romania se indreapta catre industria 4.0 si noi oferim mijloacele necesare. Facem investitii in cresterea capacitatii de productie, in proiecte noi si echipamente de testare si pentru a creste numarul de furnizori locali. Sunt investitii care, in 20 de ani de la privatizarea Dacia pana in prezent, au ajuns la 3 miliarde de euro. Noi oferim mijloacele necesare, dar, si mai important, ne cream contextul uman. Digitalizarea da rezultate doar daca nivelul de competente este pe masura sau chiar mai ridicat. Suntem learning company, iar din 2000 si pana in prezent am investit in aproape 9 milioane de ore de formare pentru dezvoltarea competentelor. Educatia duala este foarte importanta", a spus Dridi.Capital Media Production a organizat joi la Bucuresti conferinta "Top HR Challenges", avand ca tema piata fortei de munca din Romania.