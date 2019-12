Care este combustibilul viitorului? OMV Petrom: Industria este intr-o dilema privind investitiile

El a aratat ca, in acest moment, consumul de diesel are un usor trend de crestere, cel al benzinei - un usor trend de scadere, in timp ce utilizarea kerosenului, carburantul pentru aviatie, este pe o panta ascendenta, cu o contributie crescuta la nivelul emisiilor."Trendul de scadere al consumului il vom vedea incet-incet la toti carburantii, pentru ca motoarele devin mai eficiente. Majoritatea producatorilor se concentreaza pe zona de eficienta, de consum scazut al motoarelor", considera el.Caprau a aratat ca masinile electrice sunt o alternativa pentru autoturismele mici, insa pretul lor este acum destul de ridicat."Subventia nu este suficienta, iar, din analiza obiceiurilor de consum, clientii isi doresc o autonomie semnificativa pentru transport, ceea ce in momentul de fata nu avem pentru solutia electrica. In momentul de fata, masina electrica nu este singura masina a familiei, ci a doua", a precizat reprezentantul OMV Petrom.In opinia sa, solutia electrica nu poate fi considerata o alternativa pentru transportul greu si pe distante mari."In schimb, putem de vedea ca partea de gaz este in crestere la SUV-uri si la transportul greu. Producatorii de camioane sau autobuze gasesc solutia de CNG (gaz natural comprimat - n.r.) sau LNG (gaz natural lichefiat - n.r.) ca fiind o recomandare pentru viitor pentru varianta de transport greu", a mai spus el.Fiecare alternativa are puncte forte si puncte slabe. La masinile electrice, este vorba de pret, de autonomia scazuta, de costul bateriei, plus stresul simtit de sofer din cauza autonomiei scazute. In ceea ce priveste solutiile CNG si LNG, dezavantajul consta in faptul ca exista un cost mare de achizitie si mentenanta."Astfel ca la intrebarea care este solutia viitorului nu cred ca exista un raspuns unic. Dilema cu care se confrunta industria in acest moment este impredictibilitatea, in contextul in care vorbim de investitii semnificative, in conditiile in care in momentul de fata nu isi gasesc finalitatea intr-un calcul economic. Indiferent de cat de bune intentii ar avea, niciun operator economic nu va face investitii daca nu vede profitabilitatea pe termen mediu. In acest context, trebuie sa raspundem unei decizii strategice, in care exista doua zone importante: prima parte, industria, care are rolul de comunicare, de a explica clientilor oportunitatile bazate pe tehnologiile existente, iar autoritatile sa explice care sunt solutiile din perspectiva ecologica", a continuat Caprau.El a adaugat ca o alta solutie sunt carburantii bio. In momentul de fata, in Romania, componentele bio au o pondere 7% la diesel si pana la 10% in cazul benzinei."Avem deja biocarburanti de generatia a doua pentru benzina, nu insa si pentru motorina. Exista o alta varianta, adica coprocesarea: in procesul de productie a carburantilor sa introduci ulei vegetal, pe care il hidrofinezi si in acest proces ai o componenta semnificativa de bio", a mai spus responsabilul companiei petroliere.