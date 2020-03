Cotatia petrolului continua sa scada: Barilul de referinta american a ajuns la cel mai scazut nivel din ultimii 17 ani

In jurul orei 10.50 GMT, barilul de titei WTI cu livrare in luna aprilie valora 25,36 dolari, in scadere cu 5,90% comparativ cu valoarea inregistrata marti la inchidere, dupa ce anterior a coborat pana la 25,06 dolari, cel mai scazut nivel din ultimii 17 ani.La bursa de la Londra, barilul de titei Brent din Marea Nordului cu livrare in luna mai era cotat la 27,91 dolari, in scadere cu 2,82%, comparativ cu valoarea inregistrata marti la inchidere.Ambele referinte au pierdut peste 60% din valoare de la inceputul acestui an."Cererea slaba, oferta excedentara si razboiul preturilor intre Arabia Saudita si Rusia ii pun pe investitori in mare dificultate", a concluzionat Naeem Aslam, de la Avatrade.Pandemia de coronavirus si masurile drastice adoptate la nivel mondial pentru contracararea extinderii infectiilor cu coronavirus afecteaza in mod puternic cererea de petrol, in contextul unui razboi al preturilor intre Riad si Moscova, dupa esecul negocierilor care au avut loc la ultima reuniune a Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si a aliatilor pentru reducerea ofertei."Presiunile pentru scadere ar urma sa continue pana cand Arabia Saudita si Rusia vor redeveni rezonabile. Dar nu este cazul la ora actuala", a apreciat Carsten Fritsch, analist la Commerzbank.Marti, autoritatile de la Riad au anuntat ca intentioneaza sa isi majoreze exporturile de petrol pana la peste 10 milioane de barili pe zi, ceea ce a exercitat o presiune suplimentara asupra cotatiilor.Insa nu toate tarile sunt in masura sa faca fata unei lungi perioade de preturi scazute, aceste temeri fiind exprimate luni de responsabilii OPEC si ai Agentiei Internationale a Energiei intr-un comunicat comun. Printre aceste state se numara Irakul, care a cerut organizarea unei noi reuniuni OPEC pentru adoptarea de masuri imediate care sa ajute la reechilibrarea pietei petrolului.