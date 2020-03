Razboiul petrolului continua intre Arabia Saudita si Rusia

Conform comunicatului, "compania spera ca aceasta sa aiba un efect financiar pozitiv pe termen lung".Decizia presupune o crestere de 300.000 barili de petrol pe zi fata de capacitatea maxima de productie a companiei.Aceasta decizie vine dupa "o zi de luni neagra" pentru piete, in care pretul petrolului s-a prabusit cu 25% ca urmare a scaderii cererii, provocate de epidemia de coronavirus si de declansarea unui razboi al preturilor intre Arabia Saudita si Rusia.Arabia Saudita a militat pentru reducerea productiei partenerilor din Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si a altor parteneri externi (OPEC+) cu 1,5 milioane barili pe zi, in timp ce Rusia s-a opus, ceea ce a determinat Riadul sa faca o intoarcere la 180 grade si sa opteze pentru scaderea si mai mult a pretului titeiului.O serie de experti se tem ca aceasta batalie va duce pretul petrolului pana la aproximativ 20 de dolari barilul, daca sauditii si rusii nu vor relua negocierile.Dupa prabusirea petrolului Brent de luni, cand acesta a inregistrat cea mai mare scadere de la Razboiul din Golf, pretul barilului si-a mai revenit marti si la ora 10:30 GMT crestea cu 7,2%, pana la 36,85 dolari.Barilul de petrol a scazut luni cu 28,2%, dupa cum a informat OPEC, pana la 34,71 dolari, cea mai redusa valoare din ultimii patru ani de 6,6 %, care se adauga celei de 6,6% de vineri, zi in care s-a produs controversa dintre Arabia Saudita si Rusia.