Estimari oficiale: Urmeaza prima scadere a cererii mondiale de petrol de dupa 2009

Aceasta revizuire semnificativa a estimarilor IEA a venit in aceeasi zi in care pretul petrolului a scazut cu peste 25% si se indreapta spre cel mai semnificativ declin din ultimii 29 de ani, dupa ce Arabia Saudita a declansat un razboi al preturilor exact intr-un moment in care epidemia de coronavirus afecteaza cererea mondiala de petrol.Conform celor mai recente estimari ale IEA publicate luni, cererea mondiala de petrol va fi de 99,9 milioane de barili pe zi (bpd) in 2020, cu aproximativ 90.000 de barili pe zi mai mica decat in 2019. Este pentru prima data dupa 2009 cand cererea mondiala de petrol va scadea in ritm anual.IEA a avertizat ca, in conformitate cu un scenariu pesimist, conform caruia guvernele nu vor reusi sa tina sub control raspandirea coronvirusului, consumul de petrol ar putea scadea chiar si cu 730.000 bpd comparativ cu 2019.Epidemia de Covid-19 a provocat o diminuare semnificativa a activitatii industriale, in special in Asia, precum si in Italia, una din cele mai afectate tari din lume dupa China. Virusul a provocat o reducere a cererii pentru transport terestru si aerian."Criza coronavirusului a afectat o gama larga de piete energetice, inclusiv carbunele, gazele naturale si regenerabile, insa impactul sau asupra pietelor petroliere este deosebit de puternic pentru ca impiedica transportul oamenilor si bunurilor", a declarat directorul IEA, Fatih Birol.Cu toate acestea, dupa socul preconizat pentru 2020, IEA se asteapta la o revenire a consumului mondial de petrol in 2021, cand ar urma sa inregistreze o crestere de 2,1 milioane bpd. Dupa aceea, ritmul de crestere se va modera la 850.000 de bpd pana in 2025, ca urmare a unei cresteri mai modeste a cererii pentru combustibili de transport pe masura ce guvernele vor implementa politici destinate sa imbunatateasca eficienta motoarelor cu combustie interna si sa reduca emisiile de gaze cu efect de sera."Criza coronavirusului sporeste incertitudinile cu care se confrunta industria mondiala a petrolului pe masura ce analizeaza noi investitii si strategii de business", a adaugat Birol.Chiar daca se asteapta la o scadere semnificativa a cererii mondiale de petrol, IEA si-a pastrat nemodificate estimarile privind oferta mondiala de petrol, capacitatile de productie urmand sa se majoreze cu 5,9 milioane bpd pana in 2025, depasind usor cererea. Cea mai mare parte a avansului productiei ar urma sa vina de pe urma majorarii productiei de petrol de sist in SUA, precum si de pe urma majorarii productiei in Brazilia Guyana si Canada.In ceea ce priveste Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol, majorarile de productie din Irak si Emiratele Arabe Unite vor compensa scaderile din Libia si Venezuela, astfel ca pe ansamblu productia OPEC va creste cu 1,2 milioane bpd pana in 2025.Agentia Internationala a Energiei este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Agentia a fost infiintata ca raspuns la primul soc petrolier din 1973-1974 pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezerva.