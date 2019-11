Industria petroliera va avea nevoie de 10,6 miliarde dolari pana in 2040

Acesta este avertismentul dat marti de Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC), in raportul sau anual "Previziunile Mondiale in domeniul Petrolului 2019", care actualizeaza perspectiva pe termen mediu si lung."Ceea ce este clar este ca lumea va avea nevoie de mai multa energie in urmatoarele decenii", semnaleaza in document secretarul general al OPEC, Mohamed Barkindo.Aceasta viziune se bazeaza, printre altele, pe cresterea estimata a populatiei mondiale cu 1,6 miliarde persoane in urmatoarele doua decenii (de la 7,6 miliarde in 2018 la 9,2 miliarde in 2040) si pe faptul ca economia globala "se va dubla in aceeasi perioada".In plus, in prezent inca sunt peste un miliard de persoane fara acces la electricitate si trei miliarde fara combustibil curat pentru gatit.OPEC estimeaza ca cererea energetica primara va creste cu 25% in perioada 2018-2040 si, desi sursele alternative vor fi cele care vor inregistra cea mai mare crestere procentuala, petrolul si gazele vor fi inca necesare pentru a acoperi circa jumatate din necesarul de energie pana la finele acestei perioade."Fara indoiala, industria este preocupata acum de politicile care ar putea avea un impact negativ asupra investitiilor", printre care se evidentiaza cele legate de schimbarile climatice, avertizeaza secretarul general.Desi tarile membre ale OPEC "sunt in totalitate angajate in realizarea investitiilor necesare pentru mentinerea bunei aprovizionari a consumatorilor", trebuie in acelasi timp sa-si diversifice economiile, o provocare dificila, data fiind dependenta lor ridicata de veniturile din petrol."Este important sa subliniem ca OPEC este in totalitate angajata si sprijina Acordul de la Paris...., dar, de asemenea, credem ca industria petroliera trebuie sa fie o parte a solutiei privind provocarile schimbarilor climatice", a adaugat oficialul cartelului.