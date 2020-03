Lukoil anticipeaza reducerea productiei mondiale de titei cu peste un milion de barili pe zi

Oficialul Lukoil le-a spus luni jurnalistilor ca epidemia de coronavirus (Covid-19) afecteaza semnificativ cererea de petrol, dar va avea impact doar pe termen scurt, si si-a exprimat speranta ca, la jumatatea acestei luni, cotatia barilului de petrol Brent va depasi 60 de dolari."In opinia mea, va fi un impact considerabil pe termen scurt", a declarat Fedun.Acesta a adaugat ca se asteapta ca Rusia, care este parte a Aliantei OPEC+, sa-si reduca productia de titei cu aproximativ 200.000 - 300.000 bpd. Lukoil este al doilea producator de titei din Rusia.In perioada 5-6 martie este programata la Viena o reuniune a Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si a aliatilor sai din afara cartelului, pentru a decide daca va fi extins acordul privind scaderea productiei de titei, care expira la 1 martie, si daca vor fi stabilite reduceri suplimentare.Din cauza raspandirii rapide a epidemiei, o serie de evenimente au fost anulate, dar surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat pentru Reuters ca reuniunea de la Viena se va desfasura conform programului.Luna trecuta, Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol a previzionat ca se asteapta pe plan global la o cerere mai scazuta pentru titei in 2020, din cauza epidemiei cu noul coronavirus, si a anuntat ca productia sa a scazut semnificativ in ianuarie, fiind implementat noul pact privind limitarea furnizarii.Statele membre OPEC si cele din afara cartelului furnizeaza aproape jumatate din petrolul folosit pe plan mondial.In 2020, cererea de titei pe plan global ar urma sa urce cu 990.000 de barili pe zi (bpd), la un nivel mediu de 100,73 milioane bpd, previzioneaza OPEC. Este cu 230.000 bpd mai putin decat estima cartelul in decembrie.De la 1 ianuarie, Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii din afara cartelului (Alianta OPEC+) implementeaza acordul privind reducerea productiei cu 1,7 milioane de barili pe zi, pentru a sprijini piata. In ianuarie, OPEC a redus productia cu 509.000 bpd, la 28,86 milioane de barili pe zi."Principalul factor pentru revizuirea in scadere a estimarilor in primul semestru din 2020 il reprezinta epidemia cu noul coronavirus. Aceasta va incetini si avansul economiei mondiale anul acesta", se arata in raportul OPEC.La bursa ICE Futures, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat luni cu 2,98 dolari, la 53,50 dolari.Lukoil Romania este unul dintre liderii pietei petroliere romanesti, avand o cota de aproximativ 20% din piata totala de produse petroliere.In prezent, compania Lukoil Romania detine rafinaria Petrotel si comercializeaza carburanti printr-o retea de 300 de statii de distributie.