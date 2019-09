Patronate: Romania este cel mai mare producator de gaze naturale din Europa de Est

"Aniversam astazi, 13 septembrie, Ziua Gazistului Roman. Federatia Patronala Petrol si Gaze, prin companiile membre, transmite un mesaj de multumire tuturor persoanelor care lucreaza in sectorul gazelor naturale si reaminteste cu aceasta ocazie importanta adoptarii politicilor publice menite sa sustina dezvoltarea acestei ramuri. Productia medie de gaze naturale in ultimii ani a fost de circa 11 miliarde de metri cubi, calificand Romania drept cel mai mare producator de gaze naturale din Europa de Est. In contextul actual, remarcam nevoia acuta de incurajare a investitiilor in sector pentru sporirea rolului industriei in dezvoltarea economiei nationale si pentru protectia eficienta a consumatorilor vulnerabili de energie", se spune in comunicat.Organizatia apreciaza ca dezvoltarea pietei de gaze naturale poate aduce numeroase beneficii pentru oamenii devotati industriei. Conform FPPG, prin stimularea investitiilor in infrastructura esentiala si totodata prin sprijinirea consumului sustenabil de gaze naturale in producerea de energie electrica, gazele naturale din productia interna pot fi utilizate la valoare adaugata marita.Potrivit Federatiei, gazele naturale reprezinta cel mai important combustibil din economia romaneasca, cu o pondere de 31% din energia primara. Istoria sectorului implineste deja 111 ani, din clipa in care primele emanatii de gaz natural au fost descoperite la Sarmasel, judetul Mures in anul 1909. Anul 1910 marcheaza prima intentie de transport a gazelor din Europa, finalizata in 1914 cu prima conducta de transport gaze naturale din Europa, de la Sarmasel la Turda pe o distanta de 55 km. In 1915 se infiinteaza prima societate din Europa, Ungarische Erdgas Gesellschaft (UEG), cu obiectul de activitate exclusiv: explorarea, forarea, exploatarea, transportarea si distribuirea gazelor naturale din bazinul transilvanean."Dupa ani incarcati de istorie, timp in care am fost pioneri in domeniu, perspectivele pentru Romania sunt imbucuratoare. Gazoductul BRUA are ca scop cresterea securitatii in alimentarea cu gaze naturale a tarii prin accesul la noi resurse, precum si tranzitul catre pietele europene a productiei de gaze naturale din Bazinul Caspic, prin interconectorul Romania - Bulgaria si viitorul interconector Bulgaria - Grecia, Romania va avea acces la Coridorul Sudic de Gaz. BRUA constituie pentru tara noastra o etapa extrem de importanta in ceea ce priveste dezvoltarea sistemului national de transport de gaze naturale, precum si o cale de acces la pietele europene a unei parti din potentiala productie romaneasca din Marea Neagra. Ne exprimam aprecierea in fata zecilor de mii de oameni dedicati care lucreaza sau care au activat in aceasta industrie de importanta strategica nationala si ii felicitam pentru dedicarea lor fata de sectorul gazier romanesc", se mai spune in comunicat.