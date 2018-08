Pentru a evita represaliile americane, francezii renunta la afacerile cu petrol in Iran

Anuntul a fost facut luni de ministrul iranian al petrolului, Bijan Namdar Zanghaneh. Intr-o declaratie in fata parlamentului de la Teheran, acesta a mai mentionat ca infrastructurile iraniene de extractie a petrolului si gazelor naturale se afla intr-o stare dezastruoasa, ele necesitand investitii pe care statul iranian nu are capacitatea sa le finanteze, relateaza AFP.Intr-o reactie transmisa catre AFP, compania Total a precizat ca a "notificat autoritatilor iraniene retragerea din contract, la terminarea termenului de 60 de zile prevazut pentru obtinerea unei derogari din partea autoritatilor americane".Aceasta derogare "nu a putut fi obtinuta, in pofida sprijinului oferit de autoritatile franceze si europene", explica grupul petrolier francez.