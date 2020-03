Pretul petrolului continua sa scada pe fondul temerilor privind o recesiune mondiala

In jurul orei 3:00 GMT, cotatia barilului de petrol WTI era in scadere cu 1,37% la 31,07 dolari, in timp ce barilul de titei Brent din Marea Nordului pierdea 1,23% fiind cotat la 32,81 dolari.De la inceputul anului si pana in prezent cele doua contracte de referinta pe piata petrolului au pierdut aproape jumatate din valoare iar luni au inregistrat o prabusire de aproximativ 25%, cel mai grav declin de dupa Razboiul din Golf din 1991.Pretul petrolului sufera pe de o parte de pe urma excesului de oferta, mai multi mari producatori precum Arabia Saudita si Rusia intrand intr-un razboi al preturilor, iar pe de alta parte de pe urma coronavirusului.Anuntul surprinzator al presedintelui american, Donald Trump, care miercuri seara a decis suspendarea, timp de 30 de zile, a intrarii europenilor din spatiul Shenghen in SUA, pentru a limita propagarea virusului Covid-19, care a atins in prezent stadiul de pandemie, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a provocat panica pe piata. In plus, investitorii nu au fost calmati de masurile de stimulare, sub asteptari, anuntate de bancile centrale."Restrictiile de calatorie si incetinirea industriala afecteaza previziunile privind cererea mondiala de petrol, intr-un moment in care noi resurse, provenind din partea OPEC, vor intra pe piata" comenteaza analistii ING.