Producatorii incetinesc productia de titei, exact asa cum estimau rusii

Joi se desfasoara la Viena o reuniune a Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol iar vineri urmeaza discutii cruciale cu aliatii din afara cartelului (Alianta OPEC+), inclusiv Rusia, care pana acum a fost reticenta la o noua reducere a productiei.De la 1 ianuarie, Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii din afara cartelului (Alianta OPEC+) implementeaza acordul privind reducerea productiei cu 2,1 milioane de barili pe zi, pentru a sprijini piata. In ianuarie, OPEC a redus productia cu 509.000 bpd, la 28,86 milioane de barili pe zi."Asteptarile noastre vizeaza o strategie coerenta si credibila a OPEC, prin care se va suplimenta reducerea productiei", a declarat analistul Ehsan Khoman, de la Mitsubishi UFG, adaugand ca masurile de stimulare promise de guverne si bancile centrale vor ajuta la atenuarea turbulentelor de pe pietele financiare.Luna trecuta, Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol a previzionat ca se asteapta pe plan global la o cerere mai scazuta pentru titei in 2020, din cauza epidemiei cu noul coronavirus, si a anuntat ca productia sa a scazut semnificativ in ianuarie, fiind implementat noul pact privind limitarea furnizarii.Statele membre OPEC si cele din afara cartelului furnizeaza aproape jumatate din petrolul folosit pe plan mondial.In 2020, cererea de titei pe plan global ar urma sa urce cu 990.000 de barili pe zi (bpd), la un nivel mediu de 100,73 milioane bpd, previzioneaza OPEC. Este cu 230.000 bpd mai putin decat estima cartelul in decembrie."Principalul factor pentru revizuirea in scadere a estimarilor in primul semestru din 2020 il reprezinta epidemia cu noul coronavirus. Aceasta va incetini si avansul economiei mondiale anul acesta", se arata in raportul OPEC.La bursa ICE Futures, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat joi la 51,88 dolari.