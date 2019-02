Pretul zaharului scade vertiginos inchizand fabricile din domeniu, una cate una

Anuntul privind inchiderea fabricii din Polonia vine la aproximativ o saptamana dupa ce Suedzucker a informat ca va inceta productia la doua fabrici din Franta, Eppeville si Cagny, cu o capacitate anuala combinata de aproximativ 450.000 de tone, si la o luna dupa ce aceeasi companie a anuntat ca va inchide doua fabrici din Germania cu o capacitate combinata de 200.000 de tone pe an.Toate aceste inchideri fac parte dintr-un amplu program de restructurare prezentat de Suedzucker la inceputul anului, conform caruia grupul german vrea sa isi reduca volumul de productie cu aproximativ 700.000 de tone pe an si sa realizeze economii de 100 milioane de euro pe an, din cauza scaderii pretului zaharului.La finele lui 2018, cotatiile futures la zahar brut au coborat la cel mai scazut nivel din ultimii 10 ani, in contextul unei piete mondiale supra-aprovizionate.Uniunea Europeana si-a liberalizat piata zaharului in luna septembrie 2017, punand capat unui sistem de preturi minime garantate si cote de productie protejate. Aceasta liberalizare a dat producatorilor mai multa libertate pentru a se extinde si a exporta insa aceasta productie suplimentara a venit pe o piata deja supra-aprovizionata si a declansat un declin global al preturilor.