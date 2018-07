Ecouri ale politicii lui Trump privind industria: Romania se afla printre cele 10 state afectate in mod direct

Ministrul pentru Mediul de Afaceri:

"Romania se afla printre cele 10 state afectate in mod direct de decizia SUA. Sunt industrii afectate, precum cea a otelului. Am avut consultari cu mediul de afaceri, am prezentat la Bruxelles pozitia noastra si dorim ca pozitia si dorintele mediului de afaceri din Romania sa fie cunoscute si sa fie prezentate in cadrul negocierilor", a spus ministrul.In opinia sa, Uniunea Europeana trebuie sa aiba in continuare o voce comuna in negocierile cu Statele Unite."Uniunea Europeana trebuie sa ramana unita in dialogul cu SUA, iar ceea ce am vazut astazi in rezultatele actiunilor presedintelui Juncker sunt in zonele incurajatoare", a aratat Oprea.Miercuri, intr-o conferinta de presa la Washington, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au anuntat ca au ajuns la un acord privind relatiile comerciale dintre SUA si UE.