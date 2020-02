Lumea ramane fara zahar. Specialisti: Cererea uriasa se va reflecta in preturi

Tara din Asia de Sud-Est intentioneaza sa importe aproximativ 1,4 milioane de tone de zahar brut, sau 1,33 milioane de tone de zahar rafinat, pentru consumul intern in acest an si la inceputul lui 2021. Este vorba de o crestere de peste 11 ori comparativ cu importurile de anul trecut."In mod ideal, ar trebui sa dispunem de stocuri de cel putin 1,3 milioane de tone la inceputul lui 2021. Daca nu va exista o oferta suplimentara prin importuri, iar cererea va continua sa creasca, cu siguranta preturile vor creste si ele", a declarat miercuri Yadi Yusriyadi, senior adviser la Indonesian Sugar Association.Preturile globale la zahar au crescut cu 12% in acest an, ceea ce inseamna cel mai bun start al anului pentru zahar din ultimul deceniu, pe masura ce seceta a redus livrarile din Thailanda, al doilea exportator mondial. Diminuarea exporturilor Thailandei i-a luat prin surprindere pe traderi in contextul in care Uniunea Europeana produce deja mai putin zahar, Brazilia a directionat o cantitate mai mare de trestie de zahar spre productia de etanol iar vremea nefavorabila a afectat culturile din America de Nord.Recent, traderul londonez de materii prime ED&F Man Holdings Ltd. si-a majorat cu 10% estimarile privind deficitul de zahar pentru acest sezon pana la 7,7 milioane tone, dupa ce anul trecut s-a inregistrat un surplus. La randul sau firma de consultanta LMC International sustine ca in prezent piata are nevoie de zahar, dupa ce anterior se confrunta cu problema superofertei venite din India.Consumul alimentar in Indonezia, cea mai mare economie din Asia de Sud-Est, a crescut in ultimul deceniu pe masura ce cresterea nivelului de trai a schimbat dietele si stilurile de viata.O crestere a cererii de zahar in Indonezia ar putea fi benefica pentru marii producatori, India si Brazilia, ambii fiind interesati sa acopere golul provocat de problemele din Thailanda.