Nestle nu mai vinde ciocolata cu un continut redus de zahar: Nu o vrea nimeni

Vanzarile de ciocolata Milkybar Wowsomes, un produs lansat in urma cu mai putin de doi ani pe piata din Marea Britanie, au fost "dezamagitoare" deoarece gustul era unul diferit de cel al ciocolatei cu un continut normal de zahar, a declarat joi directorul de tehnologie de la Nestle, Stefan Palzer.Milkybar Wowsomes a fost primul produs care a utilizat o tehnologie dezvaluita de Nestle in 2016 si care permitea crearea unui zahar cu o structura mai poroasa, ceea ce rezulta in reducerea cu aproximativ o treime a cantitatii de zahar.Unii analisti se asteptau ca aceasta descoperire sa ofere grupului Nestle un avantaj competitiv pe masura ce producatorii de alimente din intreaga lume cauta modalitati pentru a raspunde la solicitarile consumatorilor pentru produse mai sanatoase. Cu toate acestea, un purtator de cuvant de la Nestle a spus ca noile produse au fost retrase de pe raft la mijlocul anului trecut.Acum Nestle lucreaza la urmatoarea generatie de tehnici de reducere a zaharului care vor fi introduse in acest an si vor fi implementare intr-o gama larga de produse, inclusiv bauturi."Am tras invatamintele necesare si acum avem performante mult mai bune" a spus Palzer, adaugand ca noile metode vor reduce continutul de zahar cu 30% printr-o abordare naturala.Anuntul celor de la Nestle scoate in evidenta provocarea cu care se confrunta marii producatori de alimente. Desi guvernele si unii consumatori cer produse cu un continut mai mic de zahar, majoritatea consumatorilor nu sunt incantati de alternativele cu un continut mai mic de zahar.