Barometrul Industriei din Romania: Industria si-a revenit partial in septembrie, dar viitorul ramane incert

Conform sursei citate, revenirea s-a produs mai mult pe seama cererii interne decat a comenzilor pentru export, in conditiile in care exportul pare anemic, probabil pe fondul incetinirii activitatii manufacturiere din Germania si din alte tari occidentale.Impactul activitatii industriale asupra inflatiei si a pietei muncii ramane negativ.In ceea ce priveste productia, cercetarea arata ca volumul acesteia a iesit din contractie si a urcat la 58 de puncte in zona de crestere. Acest nivel n-a mai fost atins din luna mai. Stocurile au crescut putin pana la 47 de puncte, dar de cativa ani buni ele se afla aproape permanent in contractie.Comenzile noi s-au inviorat, iar indicatorul a crescut de la 45 in august la 58 in septembrie. Cresterea e sustinuta indeosebi de cererea interna, care s-a intensificat probabil si pe fondul incheierii vacantei de vara. In schimb, comenzile pentru export treneaza. In august erau la 43 de puncte in contractie, iar in septembrie au urcat numai pana la 50, adica pana la granita intre contractie si expansiune. Importurile de materii prime au crescut insa mai viguros, de la 49 in august la 56 in septembrie.Numarul de salariati continua sa ramana contractat la 48 de puncte fata de 44 in august. In ultimele 12 luni, media indicatorului de angajare a oscilat in jurul a 47 de puncte in interiorul zonei de contractie, ceea ce inseamna ca in ultimul an industria nu a creat locuri noi de munca.In privinta costurilor de productie, acestea raman ridicate. In septembrie indicatorul s-a aflat la 66 de puncte in zona de expansiune, la fel ca in august. Costurile ridicate explica partial rata scazuta a ofertei de munca in industrie si ar putea avea o legatura cu mentinerea inflatiei peste nivelul dezirabil.Preturile incasate de firme pentru produsele lor au coborat putin fata de august, de la 55 la 52, probabil in contextul in care au scazut exporturile unde preturile sunt mai mari si a crescut proportia comenzilor interne unde preturile sunt mai reduse."Indicatorul global de incredere a managerilor s-a imbunatatit putin urcand la 58 de puncte fata de 55 in august. Probabil, pe fondul confirmarii asteptarilor adaptative, in sensul ca managerii se asteptau ca activitatea sa creasca la incheierea sezonului de vacanta, ceea ce s-a si intamplat in septembrie. Confirmarea asteptarilor pe termen scurt produce un plus de incredere in evolutiile pe termen lung", releva rezultatele sondajului.Incepand din 2014, in fiecare luna, IRSOP si SNSPA intreaba un esantion de manageri daca in firma lor productia, comenzile, stocurile, angajarile si alti parametri au crescut sau au scazut fata de luna precedenta. Un index bazat pe raportul net dintre raspunsuri semnaleaza expansiune daca trece de 50 de puncte si contractie daca scade sub 50.Barometrul Industriei din Romania este realizat de IRSOP & SNSPA Facultatea de Management pe un esantion de 300 de firme industriale, reprezentativ la nivelul celor 15.200 de firme industriale cu peste 9 angajati din Romania, care genereaza aproximativ 95% din totalul cifrei de afaceri din industrie. Este un barometru lunar, cu situatia la zi din industrie.