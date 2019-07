Barometrul Industriei din Romania: Optimismul managerilor a ajuns la cota cea mai joasa din ultimele 10 luni

Acesta mai semnaleaza ca s-a accentuat scaderea cererii interne, ceea ce va afecta nivelul activitatii in lunile urmatoare, iar comenzile pentru export au intrat in contractie.Astfel, potrivit Barometrului, volumul productiei a scazut in iunie la 52 de puncte fata de 58 in mai, semnaland ca industria se apropie de contractie (sub 50) si va putea afecta cresterea economiei in ansamblu. Stocurile se afla deja in contractie - 46 de puncte fata de 47 in mai.Si comenzile noi s-au comprimat masiv, cu 6 puncte ajungand la 53 in iunie fata de 59 in mai."Comenzile pentru export au cazut dramatic cu 12 puncte, de la 57 la 45 in zona de contractie. Prabusirea semnaleaza o situatie dificila in zona euro, principala destinatie a exporturilor romanesti", se mentioneaza in document.Importurile de materii prime s-au "subtiat" la 52 de puncte din lipsa de comenzi. "Nivelul importurilor a scazut atat de mult incat intrarea in contractie este inevitabila daca cererea va continua sa scada chiar si moderat in lunile urmatoare", subliniaza sursa citata.In ceea ce priveste forta de munca, numarul angajatilor este de trei luni in contractie la 46 de puncte in iunie, fata de 45 in mai si 48 in aprilie. In conditiile cererii slabe si a productiei scazute, cresterea numarului de angajati este improbabila in perioada urmatoare.Pe de alta parte, si costurile de productie au scazut usor, dar continuu in ultimele 6 luni, de la un varf de 75 de puncte in ianuarie, la 63 de puncte in iunie. Dar costurile scad din cauza activitatii slabe, a restrangerilor de personal si a cheltuielilor mai reduse cu importuri de materii prime."Preturile incasate de firme arata un nivel de crestere tot mai slab de la o luna la alta, de la 62 de puncte in ianuarie la 54 in iunie. E adevarat, preturile cresc in continuare usor, dar cresterea e mult mai temperata decat in lunile anterioare", mai arata Barometrul.In acest context, indicatorul global de incredere a managerilor in viitor a scazut continuu de la 70 de puncte in ianuarie, la 58 in iunie 2019. Managerii cred ca cererea, productia, stocurile si importurile de materii prime s-ar putea sa scada in continuare, in timp ce costurile de productie, exporturile si preturile incasate ar putea sa creasca. Tiparul asteptarilor arata insa ca, in afara exporturilor, managerii nu vad alta perspectiva posibila de redresare pe termen scurt.Incepand din 2014, in fiecare luna, IRSOP si SNSPA intreaba un esantion de manageri daca in firma lor productia, comenzile, stocurile, angajarile si alti parametrii au crescut sau au scazut fata de luna precedenta. Un index bazat pe raportul net dintre raspunsuri semnaleaza expansiune daca trece de 50 de puncte si contractie daca scade sub 50.Barometrul prezinta activitatea din industrie in luna iunie 2019 si a fost realizat pe un esantion de 300 de firme industriale, reprezentativ la nivelul celor 15.200 de firme industriale cu peste 9 angajati din Romania, care genereaza aproximativ 95% din totalul cifrei de afaceri din industrie.