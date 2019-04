Campaniile negative si importurile masive au adus piata carnii de pui in impas. Producatori: Chiar daca am vrea sa cumparam hormoni, nu avem de unde!

"Piata carnii de pasare este total diferita de cea a carnii de porc pentru ca aici ne confruntam cu o supraproductie. Avem un nivel de 120% fata de necesarul de consum si ne confruntam cu importuri masive. Pot sa va spun ca numai doua unitati mari din Brazilia produc de aproape patru ori mai mult decat cinci unitati mari europene. Problema Romaniei pe langa partea de supraproductie si de orientare mai dificila spre export este reprezentata de Ucraina, care de 2-3 saptamani are o triplare - un cadou din partea CE, a DG Trade - a cantitatii pe contingent tarifar. Ucraina s-a dezvoltat foarte mult, si-a facut unitati de transare in Slovenia, Olanda si Romania. Din Polonia aducem cantitati mari de pasare congelata", a declarat presedintele ACEBOP.De asemenea, seful ACEBOP apreciaza ca, pe langa partea comerciala propriu-zisa, piata carnii de pasare se confrunta de o luna de zile cu campanii media negative, finantate de companii din afara tarii."De o luna de zile ne confruntam cu campanii media negative, legate de hormoni, proteine interzise, copii cu obezitate si rezistenta la antibiotice, uitand ca de fapt noi traim intr-o Uniune Europeana de multi ani si chiar daca am vrea sa cumparam hormoni nu avem de unde si uitand ca tot ce intra la noi din state terte sau alte state europene nu suporta controale si pot fi la un moment dat un punct de risc. De asemenea, este foarte important, si va rog sa acordati toata atentia acestor campanii pro-vegane. Noi nu avem absolut nimic contra veganului, dar sunt finantate extrem de dureros si fac o concurenta ingrozitoare pietei de carne, cum ar compania EAT care pe langa partea de pro-vegan sustine foarte mult si fabricarea de carne artificiala. Pentru noi, copiii si nepotii nostri aceste programe sunt sub semnul intrebarii, ca sa nu spun mai mult", a explicat Pana.In acest context, Grigore Horoi, vicepresedinte al Asociatiei Romane a Carnii (ARC), a subliniat ca, pe langa faptul ca este ilegala folosirea hormonilor, este imposibil sa faci zilnic acest lucru intr-o ferma de pui."Asociatia profesionala a crescatorilor de pasari din SUA, care are un centru extrem de performant in Arkansas, si-a publicat pe site rezultatele unor cercetari cu privire la hormonii folositi in cresterea pasarilor si care in rezumat are trei concluzii. Unu, nu este permis legal, doi, nu este economic si trei, la pui este tehnic imposibil. Este ca si cum ti-ai administra insulina zilnic prin injectare. Stiti cati pui sunt intr-o ferma, una medie de-a noastra? 370.000, iar pe total in jur de 3,5 milioane. Credeti ca este posibil sa umbli cu seringa zi de zi sa injectezi hormoni in pui? Daca ma aud consumatorii probabil nu sunt crezut, dar pot fi elaborate programe la nivelul organizatiilor profesionale care sa livreze incredere", a subliniat Horoi.El a mentionat cum a fost rezolvata aceasta problema, in urma cu 20 de ani, de catre cel mai mare producator de pui din Europa, respectiv prin branduri nationale de calitate, care livrau incredere catre consumatori."Acum cativa ani eram in vizita la cel mai mare producator de pui din Europa, era in perioada in care toata media din Romania innebunea consumatorii cu hormoni si antibiotice. L-am intrebat daca s-a confruntat cu problema aceasta si cum au rezolvat-o si mi-a raspuns: "Da! Ne-am confruntat, dar acum 20-25 de ani. Noi am avut trei branduri nationale de calitate, certificate de organisme care livrau incredere catre consumatori". Cam lucrurile acesta putem sa le facem, dar nu numai noi, producatorii din industrie, ci impreuna", a mai spus vicepresedintele ARC.Uniunea Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR) a solicitat in nenumarate randuri sprijinul autoritatilor pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta sectorul avicol, in special a celor legate de practicile comerciale neloiale ale retelei comerciale din Romania si de importurile de oua si carne de pasare la preturi de dumping.Piata industriei avicole din Romania era estimata la circa 1,1 miliarde de euro la nivelul anului 2016, iar productia autohtona de carne de pasare in viu realizata in sistem industrial se ridica la circa 435.000 de tone.Romania avea atunci in jur de 500 de ferme avicole autorizate sanitar-veterinar, care apartin unui numar de 250 de societati membre ale UCPR.Presedintele ACEBOP, Mary Pana, si Grigore Horoi, viceprese