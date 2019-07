Coasta de Fildes si Ghana au reluat vanzarile de cacao

"Cele doua tari au decis sa ridice suspendarea vanzarilor din recolta 2020/2021 incepand cu 16 iulie", au anuntat intr-un comunicat directorul general al Consiliul Cafe-Cacao (CCC), Yves Kone-Brahima, si directorul general al Ghana Cocoa Board, Hon Joseph Boahen Aidoo.In data de 12 iunie, intr-o decizie "istorica", prezentata ca un mijloc pentru a-i remunera mai bine pe cultivatorii lor de cacao, cele doua tari au anuntat ca suspenda vanzarea recoltelor lor, pentru a pregati introducerea unui pret minim de vanzare.Cu prilejul unei reuniuni care a avut loc la Abidjan in data de 3 iulie, "Coasta de Fildes si Ghana au cazut de acord asupra unui concept de pret plafon prin introducerea unui diferential de venit decent de 400 de dolari pe tona pentru orice contract de vanzarea de cacao convenit de cele doua tari pentru recolta din 2020/2021", se precizeaza in comunicat.Coasta de Fildes si Ghana sunt responsabile impreuna pentru peste 60% din oferta mondiala de cacao.Cu toate acestea, potrivit unui raport al Bancii Mondiale, peste jumatate dintre producatorii de cacao din Costa de Fildes traiesc sub pragul saraciei, adica mai putin de 1,2 dolari pe zi. In schimb, peste 80% din castigurile din aceasta filiera sunt concentrate la nivelul celei de a doua procesari (cea din pasta in ciocolata) si a distributiei produselor finite catre consumatori, doua etape in care Coasta de Fildes si Ghana nu joaca un rol important.Coasta de Fildes este primul producator mondial de cacao cu o productie de aproximativ doua milioane tone pe an, din care proceseaza mai putin de 500.000 tone.