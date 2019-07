Comisia Europeana aproba un ajutor de stat de 27,4 milioane de euro pentru portul Galati

In aprilie 2019, Romania a notificat Comisiei planul sau de a acorda ajutor de investitii Portului Galati. Proiectul consta in construirea unei noi platforme multimodale cu o capacitate de 150.000 TEU/an in zona "Port Bazinul Nou".Costul total al investitiei se ridica la 89,9 milioane de euro. Aceasta va fi cofinantata de statul roman, vor fi alocate fonduri regionale prin Programul Operational de Infrastructura Mare (POIM) si din surse private, bani proveniti din concesionarile platformei, precum si direct prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility - CEF), un instrument cheie de finantare a UE.Proiectul include, in special, modernizarea cheiului si constructia infrastructurii necesare pentru un terminal intermodal modern. Nodul logistic nou creat va promova trecerea de la transportul rutier la transportul feroviar si transportul pe cai navigabile fluviale/maritime, pe coridorul de transport transeuropean Rin - Dunare, indeplinind un obiectiv de interes comun al UE.De asemenea, Comisia a constatat ca ajutorul era necesar, proportional si ca distorsionarea concurentei va fi limitata, avand in vedere dimensiunea relativ mica spre medie a Portului Galati, cu volume de transport limitate la nivelul UE. Mai mult, in acord cu previziunile privind extinderea traficului, usoara crestere a capacitatii creata de proiect ar fi compensata de majorarea cererii, provenita in special de la alte rute de transport rutier de pe teritoriul Rin - Dunare.Pe aceasta baza, Comisia a ajuns la concluzia ca ajutorul pentru investitii este compatibil cu reglementarile UE, care permit acordarea de ajutor de stat pentru dezvoltarea anumitor activitati economice, cu conditia sa nu afecteze comertul si concurenta pe piata unica.