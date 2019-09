Cum influenteaza scaderea pretului lemnului in Europa industria forestiera din Romania

"Incalzirea climei ne afecteaza in doua moduri (...) . O data, in Europa, in arboretele artificiale, avem atacuri de insecte, doboraturi de vant. Din fericire, in Romania avem arborete naturale, mai viguroase, care reusesc sa lupte cu aceste schimbari climatice. (...) Plusul de masa lemnoasa care exista in tarile europene a determinat o scadere a pretului. In momentul in care pretul acesteia scade, de la industrie pana la proprietar, toti sunt afectati, deoarece costurile raman aceleasi si, de undeva, trebuie sa acoperi aceasta pierdere. Surplusul de masa lemnoasa din Europa a determinat si o migratie a fortei de munca din Romania catre aceste tari. Si atunci noi suntem, practic, o victima colaterala", a aratat Ciprian Musca, subliniind ca, in ultimii ani, volumele de lemn importate au crescut semnificativ, in conditiile scaderii pretului la lemn, dar si la transportul acestuia.Totodata, el a subliniat, in ceea ce priveste incalzirea climei, ca utilizarea lemnului este un mecanism prin care se poate stoca carbonul in natura."Pe termen lung, noi trebuie sa ne gandim la solutii de stocare a carbonului. Utilizarea lemnului este un mecanism prin care putem stoca carbonul. De aceea trebuie sa incercam sa folosim lemnul in constructii, in ambalaje, in obiecte cu termen cat mai lung de utilizare, ca acest stoc de carbon sa fie retinut cat mai mult timp", a afirmat presedintele ASFR.In context, Ciprian Musca a vorbit si despre proiectul de lege care vizeaza interzicerea exportului de cherestea."Noi am mai spus si o sa tot repetam, nu masurile restrictive rezolva anumite probleme pe care le avem. Romania, in mod traditional, este exportator de cherestea de rasinoase care se folosesc in constructii. Nu aduce nimic bun, ba mai mult, va afecta balanta de plati a Romaniei, iar exportul de cherestea atarna destul de greu in aceasta balanta", a spus Musca.Potrivit acestuia, in ultimii trei ani, s-au exploatat 18 milioane de mc de lemn, exporturile Romaniei fiind pe "pietele traditionale", ale Orientului - Japonia, China, precum si in Europa.