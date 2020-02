Combinatul siderurgic din Galati a inceput sa livreze pentru noul pod peste Dunare

Potrivit acestuia, combinatul siderurgic galatean livreaza tabla groasa care este, mai apoi, folosita la confectionarea segmentilor tablierului podului, operatiune care se desfasoara la Santierul Naval din Braila.De asemenea, siderurgicul galatean livreaza si solutii special gandite pentru acest proiect."Acest pod va dainui multi, multi ani, iar priceperea si pasiunea colegilor mei vor adauga trainicie si valoare acestui proiect benefic pentru intreaga tara. Suntem mandri sa fim furnizori, dar si foarte hotarati sa livram clientului nostru solutiile tehnice, logistice si comerciale asteptate", a declarat directorul combinatului, Bogdan Grecu.Podul peste Dunare din judetul Braila va avea o lungime de 1.974 metri, iar valoarea proiectului este estimata la aproximativ 500 milioane euro."Podul are o mare importanta pentru noi si pentru comunitate. Am aratat deschidere si flexibilitate fata de cerintele specifice ale clientului nostru. Totodata, am reusit ca pentru primele volume sa reducem timpii de laminare de la 6-8 la 2-4 saptamani, in urma prioritizarii proiectului pe intregul circuit de productie", a spus sefa echipei Servicii Clienti din combinat, Cristina Serbanoiu.Tabla groasa produsa de combinatul galatean a fost folosita si la constructia Podului Osman Gazi, din Turcia, inaugurat in 2016, ce traverseaza Golful Izmit. Avand mai mult de 2.620 metri lungime, este considerat al saselea din lume ca anvergura intre stalpii de sustinere.