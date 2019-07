Guvernul da unda verde companiei ExxonMobil sa exploateze gazele de la Tuzla

dupa zvonurile ca americanii ar renunta la proiect

Amplasamentul in care vor fi realizate forajele si masuratorile este alcatuit din trei parcele cu o suprafata totala de peste 200.000 de metri patrati.Autorizatia a fost emisa in urma solicitarii ExxonMobil Exploration and Production Romania, iar lucrarile pe care compania americana le va derula la Tuzla sunt evaluate la 2,1 milioane de lei, fara TVA.ExxonMobil si OMV Petrom exploreaza blocul de mare adancime Neptun din Marea Neagra, unde rezultatele preliminare au indicat rezerve de 42-84 de miliarde de metri cubi de gaze, insa companiile au amanat decizia de a merge mai departe cu etapa de extractie.Luni, surse guvernamentale au declarat, pentru AGERPRES, ca americanii de la ExxonMobil au informat reprezentantii Executivului, la sfarsitul saptamanii trecute, ca doresc atragerea unui nou partener in acest proiect."Mai cauta un investitor, vor sa mai aduca pe cineva in proiect, un al treilea partener, dar Exxon va ramane operator. Nu au venit deja cu un nume. Acesta este un proces de durata, este vorba de mai multe luni in care Agentia pentru Resurse Minerale sa aprobe acest lucru, iar noul partener are dreptul sa consulte datele", au aratat sursele mentionate.Contactati de AGERPRES, reprezentantii Exxon nu au dorit sa comenteze aceste informatii.